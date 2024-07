Aquaron Acquisition Corp. est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but de réaliser une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une recapitalisation, une réorganisation ou tout autre regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. La société n'a sélectionné aucune cible spécifique de regroupement d'entreprises et n'a entamé aucune discussion de fond, directement ou indirectement, avec une cible de regroupement d'entreprises. Elle peut rechercher une opportunité d'acquisition dans n'importe quelle entreprise, industrie, secteur ou emplacement géographique. La société a l'intention de se concentrer sur l'exploitation d'entreprises dans le secteur des nouvelles énergies. La société ne s'est pas engagée dans des opérations et n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés holdings