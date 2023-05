Aquila Energy Efficiency fait des bénéfices et annonce le versement d'un dividende

(Alliance News) - Aquila Energy Efficiency Trust PLC a annoncé lundi qu'elle verserait un dividende à ses actionnaires, après avoir enregistré un bénéfice annuel.

Aquila Energy est une société d'investissement à capital fixe basée à Londres qui se concentre sur les projets d'efficacité énergétique de petite et moyenne taille. Ses actions ont clôturé à 74,00 pence à Londres vendredi.

Aquila Energy est passée d'une perte de 619 000 GBP à un bénéfice avant impôts de 137 000 GBP pour la période allant du 9 avril au 31 décembre 2021.

Sa valeur d'actif net par action au 31 décembre était de 95,23 pence, en baisse de 2,2 % par rapport aux 97,38 pence de l'année précédente. L'actif net s'élevait à 95,2 millions de livres sterling, soit une baisse de 2,3 % par rapport aux 97,4 millions de livres sterling.

Aquila Energy Efficiency a déclaré un dividende de 3,5 pence, alors qu'il n'y avait pas de dividende l'année précédente.

Pour l'avenir, la société a déclaré qu'elle visait un dividende de 5,0 pence par action pour 2023.

"Cependant, suite à l'échec du vote de continuation, le conseil d'administration a revu la politique de dividende de la société et les futurs dividendes ne seront payés qu'à partir du revenu net, et après examen des prévisions de flux de trésorerie, et seulement pour des périodes de six mois et non des périodes trimestrielles. Par conséquent, la prochaine déclaration de dividendes concernera la période de six mois se terminant le 30 juin 2023", a expliqué M. Aquila.

La société prévoit de tenir son assemblée générale annuelle le 14 juin.

