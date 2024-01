Aquila Holdings ASA, anciennement Carbon Transition ASA, est une société d'investissement et de données sismiques multiclients basée en Norvège. La société est spécialisée dans les données sismiques multiclients 3D sur le fond de l'océan pour l'exploration à proximité du terrain. La société détient deux actifs sismiques multiclients clés, l'un en Norvège et l'autre en Égypte. Les activités de la société sont divisées en segments : Axxis Multi Client, qui est utilisé par les compagnies pétrolières pour découvrir, développer et produire des ressources dans les bassins pétroliers matures. Axxis Multi Client agit en tant qu'entrepreneur géophysique qui investit des capitaux dans des programmes sismiques et se charge des procédures réglementaires, du développement de concepts technologiques, de la planification et de l'exécution des programmes sismiques ; et le segment Investissements, qui se concentre sur les investissements dans des sociétés cotées en bourse ainsi que dans des sociétés qui devraient être cotées en bourse.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds