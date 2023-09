(Alliance News) - Aquila European Renewables PLC a déclaré mercredi que sa valeur d'actif net a chuté au cours du premier semestre 2023 et qu'elle est passée à une perte, bien qu'elle ait choisi d'augmenter son paiement de dividendes aux actionnaires.

La société d'investissement à capital fixe basée à Londres et axée sur les projets d'efficacité énergétique a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 30 juin s'élevait à 104,1 centimes d'euro, en baisse par rapport à 110,6 centimes au 31 décembre.

Les actions d'Aquila European Renewables étaient en baisse de 2,1 % à 70,98 pence chacune à Londres mercredi matin.

Au premier semestre 2023, Aquila European Renewables a enregistré une perte avant impôts de 17,6 millions d'euros, contre un bénéfice de 22,4 millions d'euros un an plus tôt.

Cela s'explique par le passage à une perte non réalisée sur les investissements de 24,1 millions d'euros, contre un gain de 16,4 millions d'euros un an plus tôt.

Malgré ces résultats en baisse, Aquila European Renewables a déclaré un dividende intérimaire de 2,8 cents par action, contre 2,6 cents l'année précédente.

"Le conseil d'administration reconnaît et accepte le signal actuel du marché - les rendements à ce qui était auparavant notre niveau cible ne sont pas, pour le moment, suffisamment attrayants pour que les investisseurs souhaitent nous confier des capitaux supplémentaires", a déclaré la société.

"Nous continuons à croire que le portefeuille de la société a été bien construit et que les actifs individuels sont sains et fourniront un flux de revenu annuel fiable et attrayant à l'avenir.

Aquila European Renewables a noté que l'inflation dans l'UE a "diminué régulièrement depuis son pic" en octobre 2022, et qu'elle est "déjà significativement plus basse qu'au Royaume-Uni et devrait encore diminuer d'ici 2025, à mesure que les goulets d'étranglement de l'approvisionnement se réduisent et que les prix des denrées alimentaires et des matières premières se normalisent".

Elle a déclaré qu'elle restait optimiste quant aux perspectives à long terme du secteur des énergies renouvelables, "soutenu par le besoin de plus en plus urgent" de décarboniser l'approvisionnement énergétique mondial, qui, selon elle, devrait continuer à garantir un contexte réglementaire "favorable".

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.