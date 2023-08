Aquis Exchange PLC est une société établie au Royaume-Uni qui exploite un système multilatéral de négociation (MTF) paneuropéen, un opérateur qui assure la négociation sur le marché secondaire des actions paneuropéennes cotées sur d'autres bourses. La société exerce ses activités par l'entremise de trois secteurs : Bourse Aquis, Bourse Aquis (AQSE) et Technologies Aquis. La Bourse Aquis est un opérateur de MTF et de services connexes. Elle exploite deux MTF : Aquis Exchange (AQXE), qui est réglementé au Royaume-Uni, et Aquis Exchange Europe (AQEU), qui est réglementé en France. La Bourse Aquis est une entreprise de cotation et de négociation primaire. Cette division comprend l'AQSE Main Market, l'AQSE Growth Market, l'AQSE Trading et la fourniture de services de données. Technologies Aquis est un développeur de technologies et de services boursiers. L'offre de produits comprend le moteur d'appariement Aquis, la surveillance du marché Aquis, la passerelle du marché Aquis et les services connexes, notamment la surveillance du marché et les opérations.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières