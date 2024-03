(Alliance News) - Aquis Exchange PLC a annoncé mardi qu'elle travaillait avec Martley Capital Group pour mettre en place un nouveau segment de l'Aquis Growth Market.

Aquis Exchange est un créateur et facilitateur de marchés financiers basé à Londres.

Elle a indiqué qu'elle collaborerait avec la société d'investissement immobilier Martley Capital Group. Ensemble, ils espèrent créer un nouveau segment de l'Aquis Growth Market consacré à la négociation d'investissements adossés à des actifs immobiliers.

Dans le cadre de cette initiative, la division logicielle et technologique de la société, Aquis Technologies, utilisera sa "plate-forme de négociation de pointe" et sa localisation à Londres pour "fournir au nouveau segment la connectivité, les mécanismes de négociation et l'évolutivité".

Le nouveau segment, appelé Aram ou Aquis Real Asset Market, reste soumis à l'approbation des autorités de régulation.

S'il est approuvé, son lancement aura lieu au cours du second semestre de l'année et il sera mis à la disposition des sociétés possédant des biens immobiliers commerciaux et d'autres actifs immobiliers, notamment des infrastructures, des terrains et des forêts, ainsi que des produits de dette dans ces secteurs.

Aram sera le troisième segment établi sur l'Aquis Growth Market, aux côtés des deux segments existants, Access et Apex.

Alasdair Haynes, directeur général d'Aquis, a déclaré : "Nous nous réjouissons de travailler avec Aram : "Nous sommes impatients de travailler avec Richard Croft et l'équipe de Martley Capital, en utilisant la technologie innovante d'Aquis et l'expertise du marché primaire pour permettre aux investisseurs d'accéder à l'immobilier commercial et à d'autres actifs réels via les marchés publics."

Les actions d'Aquis n'étaient pas négociées à 352,00 GBP à Londres mardi après-midi.

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.