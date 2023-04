Aquis Exchange lance le produit Aquis Equinox sans temps d'arrêt

Aquis Exchange PLC - société de services d'échange basée à Londres - lance Aquis Equinox, un moteur d'appariement qui ne nécessite jamais d'arrêt ou de temps d'arrêt. La société explique que les bourses ont généralement besoin de temps d'arrêt à des périodes déterminées pour s'assurer que les actions requises, telles que la réinitialisation des numéros de séquence, la maintenance et les mises à jour logicielles, sont mises en œuvre. Toutefois, les bourses qui utilisent Aquis Equinox peuvent "garantir" un fonctionnement continu, sans qu'il soit nécessaire d'interrompre les opérations pour mettre à jour les logiciels, modifier l'infrastructure, augmenter la capacité, gérer les données de référence ou intégrer les membres. Le produit Says a été développé en interne par Aquis Technologies. Aquis Equinox a fait l'objet de tests rigoureux et est désormais disponible en tant que solution cloud-native, hybride ou sur site pour les clients.

Cours actuel de l'action : 405,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 15

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

