Aquis Exchange PLC est un créateur et un facilitateur de marchés financiers basé au Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent Aquis Exchange, Aquis Stock Exchange (AQSE), Aquis Technologies et Aquis Data. Le segment Aquis Exchange est un opérateur de MTF et de services connexes. La société exploite deux systèmes de négociation multilatérale (MTF) : Aquis Exchange (AQXE), qui est réglementé au Royaume-Uni, et Aquis Exchange Europe (AQEU), qui est réglementé en France. Le segment AQSE est engagé dans les activités de cotation primaire et de négociation. Ce segment comprend l'AQSE Main Market, l'AQSE Growth Market et l'AQSE Trading. Le segment Aquis Technologies est un développeur de technologies et de services boursiers. L'offre de produits comprend Aquis Matching Engine, Aquis Market Surveillance, Aquis Market Gateway et les services connexes, y compris la surveillance du marché et les opérations. Le segment Aquis Data fournit des services de données de marché à travers le MTF et les bourses d'investissement reconnues exploitées par les entités de la société.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières