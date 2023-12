Les principaux opérateurs boursiers européens subissent la pression de certains investisseurs et courtiers pour réduire et simplifier leurs frais afin de construire un marché des capitaux plus profond qui défie l'attrait de Wall Street pour les nouvelles cotations d'entreprises.

L'Union européenne cherche depuis longtemps à rendre ses marchés de capitaux fragmentés plus efficaces, et la Grande-Bretagne s'efforce également de trouver de nouveaux moyens d'attirer des introductions en bourse de grande envergure depuis le Brexit.

Bien qu'il y ait toujours eu une tension saine entre les bourses et leurs utilisateurs au sujet des frais, plus de 10 courtiers, investisseurs et analystes interrogés par Reuters ont déclaré que les principaux opérateurs européens devaient maintenant agir pour attirer les investissements.

"Si vous pouvez améliorer ou réduire les coûts d'exécution sur le marché, cela a un effet considérable sur la stimulation du chiffre d'affaires et de l'investissabilité, a déclaré Ben Springett, responsable des transactions électroniques et programmatiques européennes chez Jefferies.

Illustrant les problèmes auxquels l'Europe est confrontée, l'Association for Financial Markets in Europe (AFME) a déclaré que les émissions d'IPO dans la région ont chuté de 72 % en glissement annuel pour atteindre un niveau record au premier semestre 2023, et se dirigeaient vers le volume d'émission annuel le plus bas depuis 2011.

ARM, la plus grande société britannique de puces électroniques, a choisi de s'introduire en bourse à New York cette année, après que la société de matériaux de construction CRH a déplacé sa principale cotation aux États-Unis.

Par ailleurs, une étude de BMLL Technologies montre que les volumes notionnels de transactions aux États-Unis ont augmenté plus de 2,5 fois le taux européen entre 2018 et 2023.

La liquidité du marché est un élément essentiel dans le choix d'un lieu d'introduction en bourse, des volumes d'échanges sains offrant des conditions idéales, a déclaré Nate Palmer, président de la plateforme d'investissement et de négociation Moomoo Financial Inc.

Mais les frais complexes et variés sont "un frein majeur à l'investissement pour de nombreux Européens de la classe moyenne et de la classe ouvrière", a déclaré Samuel Gregg, chercheur en économie politique à l'American Institute for Economic Research, car beaucoup considèrent le marché "comme un jeu de riches".

Les opérateurs affirment que leurs frais sont déjà simples, Andreas Heuer, responsable de l'analyse des marchés et de la tarification à la Deutsche Boerse, déclarant que son modèle est "très simple".

Euronext, qui gère des bourses à Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo et Milan, a déjà fait des progrès dans la simplification des frais, a déclaré Simon Gallagher, responsable des ventes mondiales pour Euronext et PDG d'Euronext Londres.

Un porte-parole du London Stock Exchange Group a déclaré que la tarification standard de sa bourse principale était accessible au public et qu'elle était basée sur la valeur négociée dans le cadre d'une structure à fourchettes.

AUCTIONS

Les frais appliqués lors des enchères de clôture, une fenêtre de négociation clé que seules les bourses primaires peuvent exploiter, font l'objet d'un examen particulièrement minutieux. Ces enchères réunissent acheteurs et vendeurs dans les cinq dernières minutes de la journée, établissant un prix final pour les actions.

Aquis Exchange estime qu'environ 2 000 milliards d'euros (2 200 milliards de dollars) de transactions ont lieu chaque année en Europe pendant les enchères de clôture, qui sont "particulièrement lucratives" pour les bourses primaires.

Bien qu'elles soient populaires parmi les fonds négociés en bourse et les autres investisseurs qui ont besoin des prix officiels de fin de journée pour rééquilibrer et valoriser leurs portefeuilles, les frais plus élevés rendent certaines stratégies de fonds spéculatifs à forte rotation et à faible marge de plus en plus non viables sur certains marchés européens, ont déclaré des sources à Reuters.

Les données de Rosenblatt Securities ont montré qu'un record de 17,4 % du total des échanges d'actions européennes a eu lieu pendant les enchères de clôture en septembre, alors que les volumes intrajournaliers sont en baisse, représentant environ 33 % des volumes.

Gallagher d'Euronext a déclaré qu'il facturait à un très petit nombre de clients des frais plus élevés pour négocier lors des enchères de clôture par rapport au reste de la séance de négociation.

SIX Swiss Exchange, qui gère les bourses suisse et espagnole, facture également des frais plus élevés lors des enchères de clôture. Joerg Schneider, porte-parole de la société, a déclaré qu'il s'agissait d'un "événement important en termes de liquidité", avec "un poids important des volumes de transactions quotidiennes exécutés pendant la fenêtre, ce qui permet aux membres de bénéficier d'une liquidité accrue".

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer quels utilisateurs de SIX ou d'Euronext étaient soumis à des frais plus élevés, ni combien d'entre eux.

Selon un document publié en juin par l'université de Melbourne et soutenu par le Plato Partnership, qui regroupe des gestionnaires d'actifs et des courtiers, les frais de clôture des enchères sur les bourses primaires varient de 0,2 à 0,95 point de base, certaines d'entre elles facturant également des frais fixes "par message".

Bien qu'elles n'imposent pas de supplément pour les enchères de clôture, LSEG et Deutsche Boerse pourraient proposer des structures plus claires pour attirer davantage d'investisseurs et soutenir la liquidité, selon les sources.

Thomson Reuters, propriétaire de Reuters News, est actionnaire de LSEG depuis 2021. LSEG paie également Reuters pour les informations.

Un porte-parole de la World Federation of Exchanges a déclaré que "la complexité des structures de prix varie considérablement et est influencée par une multitude de facteurs".

L'AFME s'est refusée à tout commentaire. La Financial Conduct Authority britannique n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Alors que d'autres bourses, comme Aquis et le Chicago Board Options Exchange, ont lancé des alternatives aux enchères de clôture, la liquidité et l'exécution peuvent être moins prévisibles.

Selon l'étude de l'université de Melbourne, les utilisateurs de ces alternatives, connues sous le nom de "Multilateral Trading Facilities" (MTF), pourraient payer des frais compris entre 0,075 point de base et 0,3 point de base, ou un abonnement mensuel.

Bien que les MTF aient connu une croissance rapide depuis la pandémie, ils ne représentaient encore que 5,5 % à 8,5 % de l'activité de négociation sur place pendant la clôture, a déclaré Will Hadfield, analyste de la structure du marché européen chez Rosenblatt Securities.

"Si vous devez vendre pour 5 millions d'euros d'actions BMW, vous voudrez peut-être avoir la certitude que la transaction sera menée à bien et vous la placerez dans la vente aux enchères de clôture de la Deutsche Boerse.

Les coûts de négociation européens sont souvent plus élevés et plus complexes parce que les groupes boursiers et les chambres de compensation doivent faire face à des dépenses réglementaires, immobilières et techniques redondantes dans les pays où ils opèrent, ont déclaré des sources, ce qui rend le changement plus difficile.

"Si l'on considère ce qui fait la santé des marchés, la concurrence, etc., ces situations n'aident pas", a déclaré M. Springett. (1 dollar = 0,9168 euro)