Les trusts hôteliers de Singapour sont considérés comme prêts à accueillir davantage d'opérations de privatisation.

La tendance dans le secteur, qui vaut 7 milliards de dollars, a été soulignée par une proposition faite cette semaine par Frasers Property Ltd (FPL), qui fait partie du groupe TCC du magnat thaïlandais Charoen Sirivadhanabhakdi. FPL veut privatiser son unité Frasers Hospitality Trust dans le cadre d'une opération qui valorise la cible à 1,35 milliard de dollars (973 millions d'euros).

Les Hospitality REIT comptent de grands groupes parmi leurs principaux actionnaires. On a assisté à une vague de consolidation parmi les FPI d'autres secteurs au cours des deux dernières années, les sociétés cherchant à prendre de l'ampleur et s'étendant à l'étranger.

Les perspectives d'une recrudescence des opérations de prise de contrôle s'inscrivent dans le contexte des dommages subis par l'industrie à la suite de la pandémie de COVID-19 et de ses perturbations sur les voyages et le tourisme.

"Pour l'instant, les REIT d'hôtellerie et de commerce de détail qui sont de moindre envergure et qui s'échangent avec une forte décote par rapport à la valeur nette d'inventaire (VNA) actuellement plus faible peuvent être des cibles", a déclaré Travis Lundy, analyste de Quiddity Advisors, qui publie sur la plateforme de recherche Smartkarma.

Le marché REIT de Singapour est dominé par les investisseurs particuliers attirés par les dividendes élevés des entreprises. À Singapour, les REIT doivent reverser 90 % de leurs revenus locatifs, alors qu'une forme d'investissement similaire, appelée fiducie immobilière, n'est pas tenue de le faire.

"Dans les REIT d'hôtellerie et les REIT commerciaux, les rachats sont des opportunités d'échelle-mérite, mais les rachats privés comme Frasers relèvent davantage de la stratégie d'entreprise et de l'opportunisme que de la logique industrielle", a déclaré Lundy.

Singapour compte 44 REIT et trusts immobiliers avec une valeur de marché combinée de 117 milliards de dollars singapouriens, selon une recherche de la Bourse de Singapour publiée en mai.

Frasers Hospitality Trust (FHT) possède la deuxième collection d'actifs la moins précieuse parmi les cinq trusts hôteliers cotés à la bourse de Singapour. Les autres sont Ascott Residence Trust, CDL Hospitality Trusts et Far East Hospitality Trust.

L'autre est la société diversifiée OUE Commercial REIT, qui a des investissements dans les secteurs commercial et hôtelier.

La valeur nette d'inventaire de FHT a baissé depuis sa cotation en 2014, en partie à cause de la croissance molle du secteur et du renforcement du dollar de Singapour par rapport à ses monnaies d'exploitation, selon elle et FPL.

"La proposition de privatisation de Frasers Hospitality Trust par son sponsor devrait entraîner une réaction de réflexe positive sur les S-REIT (REIT à Singapour) du secteur de l'hôtellerie qui se négocient encore à des décotes par rapport à leur valeur liquidative, car la valorisation joue un rôle de rattrapage face à la reprise en cours de l'hôtellerie", a déclaré Brandon Lee, analyste de Citi.

Il a déclaré dans un rapport qu'il s'attendait à ce que l'opération entraîne "une évaluation plus approfondie de la part des sponsors gérant des REITs se négociant actuellement à de fortes décotes par rapport à leurs VNI, étant donné que la croissance des actifs sous gestion devient de plus en plus difficile face à l'augmentation du coût du capital, en particulier pour les plus petits".

Le prix proposé de 0,70 S$ par action pour FHT représentait une prime de 44% par rapport à son prix moyen pondéré en fonction du volume au cours des 12 mois précédant le 7 avril, la veille de l'annonce d'une révision stratégique.

L'offre la valorise à 1,07 fois sa valeur liquidative, alors que les pairs de FHT se négocient à des valorisations inférieures, selon les analystes. FHT a déclaré que sa petite taille avait limité sa capacité à tirer profit de sa cotation.

"Il y a tellement de concurrence pour acheter des actifs, même de la part des acteurs du private equity. Avec la hausse des taux d'intérêt, le financement des actifs pour augmenter l'échelle devient encore plus difficile", a déclaré un banquier familier des transactions REIT.

(1 $ = 1,3896 dollar de Singapour)