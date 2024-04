Arab Bank PLC est une banque basée en Jordanie, dont l'activité consiste à fournir des services bancaires. Les activités de la banque sont divisées en trois segments : La banque d'entreprise et institutionnelle fournit des services bancaires et des finances au secteur des entreprises, aux projets privés, au commerce extérieur, aux projets de petite et moyenne taille, ainsi qu'aux banques et institutions financières ; le segment de la trésorerie propose une gamme de produits et de services qui couvrent les devises et les produits dérivés, les marchés monétaires, les certificats de dépôt, les swaps de taux d'intérêt, les actions et autres produits dérivés divers ; la banque de consommation propose des produits et des services tels que des comptes, des prêts, des cartes et des services de transfert de fonds aux particuliers et aux clients Elite. Elle propose des services conformes à la charia par l'intermédiaire de sa filiale Islamic International Arab Bank plc. La Banque opère à travers un réseau de plus de 600 agences réparties sur les cinq continents.

Secteur Banques