Arab Banking Corporation BSC (ABC) est une institution financière basée à Bahreïn et engagée dans le secteur bancaire. La Banque, avec ses filiales, fournit des services de financement du commerce, de trésorerie, de financement de projets et de financement structuré, de banque d'entreprise, d'institutions financières et de syndications, ainsi que des produits bancaires islamiques. La Banque propose ses services et produits par l'intermédiaire de quatre segments : le segment de la banque universelle couvre les activités bancaires de détail et des petites et moyennes entreprises (PME) de la Banque dans le monde arabe ; le segment de la banque de gros internationale englobe le financement de projets et le financement structuré, le financement du commerce et la confiscation, les services financiers islamiques, les services bancaires aux entreprises et les institutions financières, les syndications et le financement des entreprises ; le segment de la trésorerie comprend les activités de trésorerie, et le segment Autres inclut les activités des filiales de la Banque, notamment Banco ABC Brasil SA et Arab Financial Services Company BSCC.

Secteur Banques