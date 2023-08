Arab Insurance Group BSC (Arig) est une société basée à Bahreïn qui s'est engagée, avec ses filiales et ses sociétés affiliées, dans la fourniture de services de réassurance et de services connexes. Les opérations de réassurance de la société sont structurées en deux principaux secteurs d'activité : Non-Vie et Vie. Le secteur Non-Vie comprend principalement les catégories suivantes : biens, ingénierie, marine, accidents, comptes entiers et autres. Le secteur Vie concerne principalement les polices d'assurance-vie collective à court terme et les polices d'assurance-vie à long terme. Arig, avec ses filiales, fournit également des solutions de réassurance takaful et des produits logiciels d'assurance. Les activités d'Arig sont principalement conçues pour répondre aux demandes des assureurs en Afrique, au Moyen-Orient et sur les marchés d'Asie (orientale). La société participe également au marché des Lloyd's par le biais de sa filiale à 100 % Arig Capital Limited (ACL). La société est détenue à 31,38 % par le gouvernement des Émirats arabes unis.