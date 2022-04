Arab Tunisian Lease S A : ATL - information post AGO du 07/04/2022

LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 07 Avril 2022

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation du rapport du conseil d'administration)

L'Assemblée Générale, approuve le rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021 tel qu'il a été présenté.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

(Approbation des états financiers individuelles et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2021, du rapport du conseil d'administration sur les états financiers consolidés et du rapport de gestion du groupe y afférant et des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2021, approuve tels qu'ils ont été présentés les états financiers individuels et consolidés dudit exercice.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION.

(Approbation des conventions et engagements visés par les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi que par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions de les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi qu'aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte de ce rapport et approuve les conventions dont il fait état, préalablement autorisées par le conseil d'administration au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

(Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020)

L'Assemblée Générale, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

(Réaffectation de réserves pour réinvestissements exonérés devenus disponibles en résultats reportés)

L'Assemblée Générale, connaissance prise de la disponibilité de réserves pour réinvestissements exonérés à hauteur de 1 760 193,143 Dinars, décide de les réaffecter en résultats reportés.

Ainsi le solde du poste résultats reportés avant affectation sera de 3 371 947,116 Dinars détaillés comme suit :

Distribuables en franchise de retenueDistribuables avec retenue à la sourceTotal

Résultats reportés au 31 décembre 2020

311 907,136

1 299 846,837

1 611 753,973

Réaffectation des réserves pour réinvestissements exonérés devenues disponibles

1 760 193,143 1 760 193,143 Résultats reportés avant affectation

2 072 100,279

1 299 846,837

3 371 947,116

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

(Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée Générale, constatant que les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2021 et approuvés par la présente assemblée font ressortir un résultat bénéficiaire de l'exercice de 11 333 149,109 Dinars et des résultats reportés excédentaires des exercices antérieurs de 3 371 947,116 Dinars, soit au total un résultat distribuable de 14 705 096,225 Dinars, décide, sur proposition du conseil d'administration :

• De prélever sur ce montant, conformément à la loi, 735 254,811 Dinars pour doter la réserve légale ;

• De prélever sur ce montant, 200 000,000 Dinars en tant que réserves pour fond social ;

• De prélever sur ce montant 6 500 000,000 Dinars en tant que dividendes, après l'accord de la BCT.

• D'affecter le reliquat, soit 7 269 841.414 Dinars en résultats reportés.

Sur cette base, la répartition du bénéfice distribuable se présente comme suit :

Résultat net de 2021 Résultats reportés de 2020

11 333 149,109 3 371 947,116

(Dont réserves pour réinvestissement devenues disponibles)

Bénéfice distribuable

Réserves légales

Réserves pour fond social Premier reliquat : Dividendes* Deuxième reliquat :

14 705 096,225 735 254,811 200 000,000

13 769 841,414

6 500 000,000

Résultat reportés de 2021 (distribuables en franchise de retenue)

7 269 841.414 122 100,279

Résultat reportés de 2021 (distribuables avec retenue à la source)

7 147 741.135

*Dont 1 950 000,000 DT prélevés sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source, soit 0,060 DT par action.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

(Fixation des jetons de présence)

L'Assemblée Générale, décide de fixer à 383 750,000 Dinars le montant global des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

La répartition entre les administrateurs du montant global des jetons de présence, au titre des réunions du conseil d'administration et de ses comités, sera déterminée par le conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 36 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2011-06 du 20 Mai 2011 abrogée par la circulaire n°2021-05 portant sur le renforcement des règles de bonne gouvernance dans les Banques et les Etablissements Financiers.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

(Autorisation d'émission d'emprunts obligataires)

L'Assemblée Générale, autorise l'émission par la Société d'un ou plusieurs emprunts obligataires pour un montant total de 150 millions de Dinars, et ce avant la date de la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire, et donne pouvoir au conseil d'administration pour en fixer les montants et conditions d'émission.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour les formalités)

L'Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au représentant légal de la société, ou à son mandataire pour effectuer les formalités administratives d'enregistrement, de dépôt et de publicité requises par la législation tunisienne en vigueur.

Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité

LE PRESIDENT

LES SCRUTATEURS

LE SECRETAIRE

BILAN APRES AFFECTATION AU 31/12/2021

Au 31 DécembreNotes

A C TI F Liquidités et équivalents de liquidités Placements à court terme Créances issues d'opérations de leasing Placements à long terme Valeurs immobilisées a- Immobilisations incorporelles b- Immobilisations corporelles Autres actifs 2 021 2 020 5 6 772 768 22 221 825 6 98 078 662 26 967 083 7 516 573 619 538 924 467 8 22 243 582 19 157 166 9 181 652 175 031 10 3 617 868 3 912 356 11 12 120 570 19 557 801 659 588 721 630 915 729 PA S S I F Concours bancaires et dettes rattachées 12 149 861 280 738 Emprunts et dettes rattachées 13 469 809 007 447 766 279 Dettes envers la clientèle 14 3 590 063 2 676 900 Fournisseurs et comptes rattachés 15 66 144 438 67 559 721 Autres passifs 16 15 726 472 13 296 360 555 419 841 531 579 998 32 500 000 32 500 000 64 399 039 65 223 977 7 269 841 1 611 754 17 104 168 880 99 335 731 659 588 721 630 915 729 Total des capitaux propres Total passif et capitaux propres

Total de l'actif

Total du passif

C A P I TA U X P R O P R E S

Capital

Réserves

Résultats reportés

ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

Capital social Prime d'émission Réserves légales Réserves pour réinvestissements exonérés réserves pour fonds social Réserve spéciale Résultats reportés Résultat de l'exercice Total Solde au 31/12/2021 avant affectation 32 500 000 25 250 000 3 152 565 29 113 938 1 707 474 6 000 000 1 611 754 11 333 149 110 668 880 Réaffectation des réserves pour réinvestissements exonérés devenues disponibles -1 760 193 1 760 193 0 Affectation approuvée par l'AGO du 07/04/2022 735 255 200 000 3 897 894 -4 833 149 0 Dividendes -6 500 000 -6 500 000 Solde au 31/12/2021 après affectation 32 500 000 25 250 000 3 887 820 27 353 745 1 907 474 6 000 000 7 269 841 0 104 168 880

RESUME DES PRINCIPALES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'AGO DU 07/04/2022:

* Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2021

* Quitus entier et sans réserves aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2021

* Distribution d'un dividende de 0,200 DT par action

* Autorisation d'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires pour un montant total de 150 millions de dinars

