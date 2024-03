Arabi Group Holdings KSCP est une société publique d'actionnariat basée au Koweït qui exerce des activités d'investissement principalement dans le commerce de détail, l'ingénierie, l'électricité et l'aménagement paysager. Les activités de la société comprennent la détention d'actions et de parts dans des sociétés koweïtiennes ou non koweïtiennes, de droits industriels, tels que des brevets, des marques industrielles et des redevances à l'intérieur et à l'extérieur de l'État du Koweït, ainsi que des biens immobiliers et mobiliers pour mener à bien ses opérations ; la participation à la création et à la gestion de sociétés, et le prêt d'argent à des sociétés dans lesquelles la société détient des parts. La société opère par le biais d'un réseau de filiales comprenant, entre autres, Arabi Company WLL et Arabi Engineering and Mechanical Works Company WLL, qui sont engagées dans des activités de commerce, y compris l'achat, la vente, la location, l'importation et l'exportation d'équipements techniques, tels que des pièces de rechange de machines, de véhicules et d'outils pour garages et menuiseries, et Arabi Enertech Co. KSCC.

Secteur Machines et équipements industriels