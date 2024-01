Arabian Cement Company SJSC est une société basée en Arabie Saoudite qui produit du ciment. La société est principalement engagée dans un secteur d'activité lié à la production et à la vente de ciment. Les activités de la société comprennent la construction et le commerce de ciment, de clinker, de matériaux de construction et d'autres matériaux et dérivés connexes en Arabie saoudite et ailleurs, l'utilisation de mines et l'établissement d'usines et de magasins pour les besoins de la société, qui sont nécessaires pour la fabrication, le stockage, la vente, l'achat, l'exportation et l'importation et d'autres industries complémentaires et de soutien. La société a une filiale à part entière, Bahrain Cement Holding Company.

Secteur Matériaux de construction