Arad Ltd est une entreprise israélienne spécialisée dans l'évaluation de l'eau. Elle est spécialisée dans les technologies de mesure de l'eau et développe, fabrique et commercialise des systèmes de mesure et de gestion de l'eau. Les clients de la société comprennent les marchés domestiques, les réseaux d'adduction d'eau et les applications industrielles, ainsi que le secteur agricole. La société est l'entité mère d'un groupe de capitaux qui comprend des sociétés telles que Arad Ltd, Arad Technologies Ltd, engagée dans le développement et la fabrication de systèmes de lecture automatisés pour les systèmes tactiles, de passage et de réseau fixe, Master Meter Inc, et Contazara, qui produit des solutions électroniques de mesure de l'eau.

Secteur Machines et équipements industriels