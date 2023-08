Aramark est un fournisseur mondial de services d'accueil, d'installations et d'uniformes. La société opère à travers trois segments : Food and Support Services United States (FSS United States), Food and Support Services International (FSS International) et Uniform and Career Apparel (Uniform). Le segment FSS United States se compose de cinq secteurs, à savoir les affaires et l'industrie, l'éducation, la santé, les sports, les loisirs, les établissements pénitentiaires et autres. Dans les secteurs FSS United States et FSS International, la société fournit des services de restauration, y compris des services de traiteur et de vente au détail, et des services d'installations, y compris des services d'exploitation et de maintenance, de gardiennage, d'entretien ménager, d'aménagement paysager et d'autres services. Dans le secteur des uniformes, la société propose un service complet de fourniture d'uniformes, y compris la livraison, le nettoyage et l'entretien. Elle dessert des établissements d'enseignement, des équipes sportives, des prestataires de soins de santé, des destinations et des attractions culturelles, ainsi que diverses municipalités.

Secteur Restaurants et bars