Il y a deux ans, lors d'une manifestation industrielle à Riyad, le ministre saoudien de l'énergie s'est arrêté vers 21 heures devant un millier de personnes et leur a dit qu'il était temps pour Amin Nasser, le directeur général du géant pétrolier public Saudi Aramco, d'aller se coucher.

Il ne plaisantait pas.

Au cours d'une carrière de quatre décennies, M. Nasser s'est forgé une réputation de dévouement qui lui permet de s'assurer qu'il est prêt à relever les défis de la journée à venir, et non de se mêler à la foule jusqu'à l'aube.

"C'était un peu embarrassant, vous savez, avec le protocole et toutes ces choses, mais cela montre son éthique de travail et tout ce qu'il a tendance à faire pour se démarquer", a déclaré une source de l'industrie, sous le couvert de l'anonymat.

M. Nasser se prépare patiemment depuis des années à recevoir l'ordre de vendre davantage d'actions d'Aramco, après avoir géré l'introduction en bourse de la société lors d'une cotation record de 29,4 milliards de dollars en 2019. L'accord historique est un élément majeur de la volonté du prince héritier Mohammed bin Salman de diversifier l'économie en dehors du pétrole. Le géant pétrolier saoudien est l'une des entreprises les plus précieuses au monde.

Tout en jonglant avec les tâches quotidiennes de gestion d'une entreprise comptant plus de 73 000 employés, Nasser s'est également penché sur les questions qui entourent la manière de répondre aux besoins énergétiques mondiaux et s'est montré de plus en plus franc sur le sujet.

TECHNOCRATE DE CHEZ NOUS

Sous la direction de M. Nasser, Aramco a investi dans des raffineries et des projets pétrochimiques en Chine et ailleurs, a développé ses activités de vente au détail et de négoce, et s'est concentré sur le gaz, faisant sa première incursion dans le gaz naturel liquéfié à l'étranger l'année dernière.

Avant de devenir PDG en 2015, le technocrate local était un inconnu en Occident. Contrairement aux autres PDG d'Aramco, il n'est pas issu d'une grande université américaine et a gravi les échelons de l'entreprise après avoir reçu une éducation saoudienne.

M. Nasser a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur pétrolier. Avant de devenir PDG, il a occupé plusieurs postes, dont celui de vice-président de l'amont, où il a dirigé le plus important programme d'investissement de la société dans son portefeuille intégré de pétrole et de gaz.

Pour diriger l'entreprise en douceur, il doit conserver le soutien de deux des personnalités les plus puissantes du royaume : Le ministre de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, et Yasir al-Rumayyan, gouverneur du fonds souverain saoudien PIF, qui est également président du conseil d'administration d'Aramco.

Selon les analystes, M. Nasser est devenu très populaire à Aramco en promouvant une culture décentralisée et en passant du temps avec les dirigeants et les travailleurs.

Pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan, il se fait un devoir de visiter chaque soir un champ ou une usine d'Aramco et de rompre le jeûne avec les équipes.

Plaire à l'élite fait également partie de son travail. Cela signifie que les pétrodollars doivent continuer à affluer, y compris pour l'ambitieux plan de diversification économique du prince héritier MbS, comme il est communément appelé, qui comprend un projet de développement urbain et industriel massif de la taille de la Belgique à construire le long de la côte de la mer Rouge, NEOM.

"Le travail de Nasser est bien plus important que celui d'un PDG de compagnie pétrolière typique. Il ne s'agit pas seulement de produire et de commercialiser du pétrole, mais aussi d'assurer au gouvernement saoudien les revenus nécessaires pour rester à flot", a déclaré Jim Krane, chargé de recherche sur l'énergie au Baker Institute de l'université Rice et auteur du livre Energy Kingdoms.

"La sécurité de la famille royale saoudienne dépend dans une large mesure de son succès.

L'un des plus grands tests de Nasser a eu lieu en 2019, lorsque des drones et des missiles ont frappé les usines pétrolières d'Aramco à Abqaiq et Khurais, réduisant de moitié la production de brut de l'Arabie saoudite.

Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont accusé l'Iran d'être à l'origine de l'attaque. Téhéran a nié toute implication.

M. Nasser s'est rendu à l'unité d'urgence d'Aramco en moins de sept minutes, a déclaré la source industrielle. Il n'a pas fait de microgestion et a laissé aux responsables sur le terrain la liberté de prendre des décisions dans un moment de forte pression.

"Bien que 50 % des activités d'Aramco aient été affectées par l'attaque, Aramco a pu rétablir l'essentiel de ses activités en quelques semaines", a déclaré Mazen Alsudairi, responsable de la recherche chez Al Rajhi Capital.

"Cela a été possible parce qu'il a poursuivi la politique de gestion des risques de l'entreprise, qui ne laisse aucune place à l'indulgence. (Rédaction : William Maclean)