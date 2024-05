L'Arabie saoudite et ses banquiers commenceront dimanche matin à prendre des ordres pour des actions de son géant énergétique Aramco d'une valeur de 13,1 milliards de dollars, dans le cadre d'un test majeur de l'intérêt des investisseurs internationaux pour son marché.

Dans une annonce attendue de longue date, le royaume et Aramco ont détaillé leurs plans de vente d'actions de la compagnie pétrolière contrôlée par l'État, jusqu'à concurrence de 0,7 %, 10 % de l'offre étant réservés aux investisseurs individuels, en fonction de la demande. La prise d'ordres se poursuivra jusqu'au 6 juin et le prix de l'opération sera fixé le 7 juin.

L'offre - dont le nom de code est Project Bond selon les sources - est présentée depuis des mois comme une étape clé dans la diversification de la base d'investisseurs de la société depuis son introduction en bourse (IPO) record en 2019, ainsi que pour son potentiel à alimenter davantage le vaste programme de diversification économique du royaume.

Il s'agit également d'un test d'intérêt pour les marchés saoudiens après l'intérêt mitigé des investisseurs internationaux pour l'introduction en bourse de 2019, en raison des inquiétudes liées à une valorisation élevée, au contrôle du gouvernement saoudien et à la transition énergétique en dehors des hydrocarbures.

Les investisseurs internationaux se sont montrés tout aussi réticents à l'égard des mégaprojets du royaume, qu'il s'agisse de stations balnéaires ou de nouvelles villes.

Les investisseurs qui achèteront Aramco devront mettre en balance les préoccupations environnementales et la richesse de ses bénéfices.

"Depuis l'introduction en bourse, les attentes plus élevées en matière de distribution de dividendes et de prix du pétrole l'ont emporté sur les attentes plus faibles en matière de production", a déclaré Hasnain Malik, responsable de la recherche sur les actions chez Tellimer, une société basée à Dubaï.

"Cette amélioration du flux de trésorerie disponible pour les actionnaires pourrait ne pas suffire à attirer les investisseurs étrangers qui n'ont pas participé à l'introduction en bourse en raison de leurs préoccupations environnementales concernant les combustibles fossiles ou de leurs préoccupations en matière de gouvernance concernant les priorités de l'actionnaire souverain dominant.

Interrogé sur l'intérêt des investisseurs dits d'ancrage à prendre une part importante de l'offre, le directeur financier d'Aramco, Ziad Al-Murshed, n'a pas donné beaucoup d'indications.

Il a indiqué que les actions étaient en vente à un prix supérieur à celui de l'introduction en bourse - dans une fourchette de 26,7 riyals (7,12 dollars) à 29 riyals, après avoir clôturé à 29,1 riyals jeudi, ce qui valorise la société à 1,87 trillion de dollars. L'introduction en bourse d'Aramco l'a valorisée à 1 700 milliards de dollars.

Cette vente intervient alors que les offres d'actions dans le monde ont atteint 247,4 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit le niveau le plus élevé depuis 2021, selon les données de Dealogic. Il s'agira de l'une des plus importantes ventes d'actions de la dernière décennie.

AUTOFINANCEMENT

Le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed bin Salman, connu sous le nom de MbS, a déversé des centaines de milliards de dollars par le biais du Fonds d'investissement public (PIF) souverain du royaume dans des projets massifs, et tout, des véhicules électriques au sport et à une nouvelle compagnie aérienne, afin de diversifier l'économie en dehors des hydrocarbures et de créer des emplois.

La vente d'actions d'Aramco "n'est pas le seul moyen de financer la Vision 2030 (de MbS), mais c'est l'une des options les plus faciles maintenant qu'il est clair que les investisseurs étrangers ne sont pas intéressés par l'achat de participations dans les gigaprojets saoudiens", a déclaré Jim Krane, chercheur à l'Institut Baker de l'Université Rice à Houston.

"Les Saoudiens n'ont pas été en mesure d'attirer suffisamment d'investissements étrangers pour couvrir une grande partie des coûts de construction des gigaprojets de la Vision 2030, tels que les stations balnéaires gigantesques et les villes futuristes. Ce n'est pas faute d'avoir essayé".

M. Krane s'attend à ce que la plupart des acheteurs de l'offre soient des Saoudiens. "Il s'agit donc d'une forme indirecte d'autofinancement par des investisseurs saoudiens qui reçoivent des actions de Saudi Aramco au lieu d'un morceau de Neom ou de New Murabba", a-t-il déclaré, faisant référence à deux des projets gigantesques menés par le PIF.

La vente sur la bourse saoudienne offre également des exigences réglementaires et de transparence plus légères, a-t-il ajouté.

Le royaume est soutenu par une phalange familière de conseillers, comme pour l'introduction en bourse d'Aramco. Le cabinet Klein & Co de Michael Klein, un négociateur de Wall Street, et le cabinet américain Moelis & Co agissent en tant que conseillers indépendants sur l'opération, selon une déclaration déposée jeudi auprès de la Bourse saoudienne.

SNB Capital, la banque d'investissement de la Saudi National Bank, agit en tant que chef de file, en plus de son rôle de coordinateur global conjoint, aux côtés de Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America et JPMorgan.

Le PDG d'Aramco, Amin Nasser, a déclaré aux journalistes que la vente était l'occasion pour les investisseurs actuels et nouveaux d'acquérir une position importante dans la société, et pour Aramco d'élargir sa base d'actionnaires et d'accroître la liquidité de ses actions.

(1 $ = 3,7506 riyals) (Reportage de Maha El Dahan, Hadeel Al-Sayegh et Yousef Saba. Rédaction : Anousha Sakoui. Reportages complémentaires de Saeed Azhar et Karin Strohecker. Rédaction : Mark Potter)