Saudi Arabian Oil Company, également connue sous le nom de Saudi Aramco, est une société pétrolière et gazière intégrée basée en Arabie Saoudite. Les principaux secteurs d'activité de la société sont le secteur amont et le secteur aval. Les activités du secteur amont consistent à explorer, développer et produire du pétrole brut, des condensats, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel (LGN). Les activités du secteur aval consistent principalement en la fabrication de produits raffinés et pétrochimiques, l'approvisionnement et le négoce, la distribution et la production d'électricité. Les autres activités du secteur aval comprennent les huiles de base, les lubrifiants et les opérations de vente au détail. Les activités chimiques de la société vont de la production de produits chimiques de base, tels que les aromatiques, les oléfines et les polyoléfines, à celle de produits complexes, tels que les polyols, les isocyanates et le caoutchouc synthétique. La société est représentée sur les trois marchés mondiaux de l'énergie que sont l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord.