* SAUDI ARAMCO - LES ACTIONNAIRES SONT COMPOSÉS D'INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS INTERNATIONAUX (ENVIRON 0,73% DES ACTIONS ÉMISES)
* SAUDI ARAMCO - LES ACTIONNAIRES SONT COMPOSÉS D'INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS NATIONAUX (ENVIRON 0,89% DES ACTIONS ÉMISES)
* SAUDI ARAMCO - LES ACTIONNAIRES SONT COMPOSÉS D'INVESTISSEURS PARTICULIERS (ENVIRON 0,76% DES ACTIONS ÉMISES)
* SAUDI ARAMCO - LES AUTRES ACTIONNAIRES, Y COMPRIS LE GOUVERNEMENT D'ARABIE SAOUDITE, COMPRENNENT ENVIRON 97,62 % DES ACTIONS ÉMISES Texte source pour Eikon : Autres informations sur les entreprises :