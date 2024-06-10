WOOD PLC :

* WOOD COMPLETES PRELIMINARY ENGINEERING FOR ARAMCO ON THE WORLD'S LARGEST CCS HUB - STATEMENT

* WOOD COMPLETE FRONT-END ENGINEERING AND DESIGN (FEED) SCOPE FOR THE FIRST PHASE OF ARAMCOS ACCELERATED CARBON CAPTURE AND SEQUESTRATION (ACCS) PROJECT IN SAUDI ARABIA

* LA PREMIÈRE PHASE DU PROJET ACCS VISE À CAPTURER LES ÉMISSIONS DE CARBONE PROVENANT DES INSTALLATIONS DE L'USINE DE GAZ D'ARAMCO PRÈS DE JUBAIL, SUR LA CÔTE EST DE L'ARABIE SAOUDITE, AINSI QUE D'ÉMETTEURS TIERS.

* ARAMCO PRÉVOIT DE STOCKER JUSQU'À 14 MILLIONS DE TONNES PAR AN (MTPA) D'ÉQUIVALENT CO2 D'ICI À 2035.