Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume Uni. Le groupe transforme le marché de la vente de véhicules d'occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. En 2023 (en données pro forma), Aramis Group a généré un CA de 1,9 MdEUR, a vendu plus de 90 000 véhicules, et compte environ 2 500 collaborateurs, et 8 centres de reconditionnement industriel.