Alstom

Alstom lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 1 milliard d'euros, au prix de 13 euros, dernière étape du plan de désendettement de 2 milliards d'euros présenté le 8 mai. Le groupe prévoit d'émettre environ 76,8 millions d'actions nouvelles. Les actionnaires recevront pour chaque action détenue un droit préférentiel de souscription (DPS), cinq DPS donnant droit à la souscription d'une action nouvelle. La période de souscription s'étalera du 30 mai au 10 juin inclus et sera uniquement réservée au marché français.



Aramis

Le spécialiste européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers annoncera ses résultats du premier semestre.



Aures Technologies

Le constructeur de terminaux et systèmes point de vente publiera ses résultats annuels.



Claranova

Le groupe technologique Claranova annonce avoir procédé au remboursement des porteurs de l'obligation Euro PP pour un montant total de 19,7 millions d'euros, poursuivant ainsi son désendettement. Comme annoncé, ce remboursement a été effectué sur les fonds propres du groupe qui poursuit le renforcement de sa structure financière et l'amélioration de sa flexibilité opérationnelle.



Dékuple

Dékuple a publié un chiffre d'affaires en hausse de 8,5% à 52 millions d'euros, au titre de son premier trimestre 2024. L'expert du data marketing cross-canal a fait état sur la période d'une marge brute de 41,8 millions d'euros, en croissance de 5,1%. Le groupe indique dans un communiqué maintenir "le cap de sa stratégie " Ambition 2025 " visant à devenir un leader européen du data marketing".



Engie

Engie annonce le lancement d'un nouveau plan mondial d'actionnariat salarié " Link 2024 ", déployé dans plus de 20 pays. Le groupe confirme ainsi son engagement "pour placer les collaborateurs du groupe au cœur du projet d'entreprise et partager avec eux la valeur qu'ils contribuent à créer", indique un communiqué de presse du groupe énergétique.



Europlasma

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce la signature d'un protocole d'accord entre Green Barrel, filiale à 100% de Field Intelligence Energy (FIE) elle-même détenue à 49% par Europlasma, et le groupe néerlandais Inspector B.V., en vue de son entrée au capital à hauteur de 50% dans Green Barrel pour 2 millions de dollars. Green Barel est une société de développement technologique qui vise à dépolluer l'industrie du pétrole afin de tendre vers la création d'un " Baril Vert ".



Guerbet

Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, annonce la nomination de Hugues Lecat en qualité de président du conseil d'administration, conformément au calendrier annoncé en mars. Elle fait suite à l'approbation de sa nomination en tant qu'administrateur par l'assemblée générale, sur recommandation du comité des nominations et rémunérations. Son prédécesseur Didier Izabel reste administrateur et président du comité d'audit jusqu'à l'échéance de son mandat en 2026.



Latecoere

Latecoere informe le marché du report de l'assemblée générale des actionnaires prévue le 28 juin 2024. Compte tenu de l'environnement opérationnel toujours difficile, avec des pressions inflationnistes persistantes, des défis découlant d'une chaîne d'approvisionnement aérospatiale difficile, et des négociations de prix OEM (original equipment manufacturer) en cours mais qui progressent moins rapidement qu'initialement prévu, la société n'est pas en mesure de se faire une opinion définitive sur la dépréciation potentielle des actifs incorporels hors trésorerie.



Néovacs

La société biopharmaceutique Néovacs annonce la signature d'un contrat de collaboration avec l'équipe Inserm du Dr Laurent Reber encadrant la mise au point conjointe d'une nouvelle technologie permettant de générer des anticorps entièrement humains. Au vu de leurs complémentarités de savoir-faire, Néovacs et l'équipe Inserm ont signé un contrat de collaboration d'1 an pour réaliser conjointement la preuve de concept de cette nouvelle plateforme au moyen des vaccins développés par Néovacs.



Quadient

Le spécialiste dans le matériel logistique et le traitement du courrier communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Sanofi

Sanofi a indiqué que la Food and drug administration américaine (FDA) avait accordé un examen prioritaire au médicament Sarclisa. S'il est approuvé, il pourrait être le premier anti-CD38, en association avec une chimiothérapie de référence, pour les patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, non éligibles à une transplantation. Il s'agirait de la troisième indication du Sarclisa pour le traitement du myélome multiple. La FDA devrait rendre sa décision le 27 septembre 2024. Une soumission réglementaire est également à l'étude dans l'Union européenne.



TotalEnergies

TotalEnergies, avec l'opérateur Petrobras et leurs partenaires dans les consortiums d'Atapu et de Sépia, ont pris la Décision Finale d'Investissement (FID) pour les secondes phases des développements des champs d'Atapu et de Sépia, situés dans le prolifique bassin pré-salifère offshore de Santos, au Brésil. La production du champ d'Atapu a démarré en 2020 grâce à l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) P-70, d'une capacité de 150 000 barils de pétrole par jour.