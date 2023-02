Aramis Group - Inauguration d'un second centre de reconditionnement au Royaume-Uni

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 06 février 2023

Inauguration d’un second centre de reconditionnement au Royaume-Uni,

premier marché de vente de véhicules d’occasion en Europe

Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94], leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers, présent dans six pays, annonce l’inauguration de son deuxième centre de reconditionnement de véhicules d’occasion au Royaume-Uni, premier marché de vente de véhicules d’occasion en Europe avec plus de 6,5 millions d’unités vendues en 2022.

Situé à Hull, dans le Yorkshire, ce nouveau centre s’étend sur 15 000 m², dont 4 800 m² pour le bâtiment de reconditionnement seul. Il est complémentaire de celui historique de Goole, et permettra des gains de productivité et d’efficacité dans la préparation des voitures. L’investissement associé s’élève à environ 2,5 M€.

Ce nouveau centre augmentera à terme les capacités de traitement d’Aramis Group au Royaume-Uni d’environ 25 000 véhicules par an, permettant de servir toujours plus de clients britanniques avec des voitures reconditionnées de qualité au meilleur prix et inscrites dans une dynamique d’économie circulaire. Pour rappel, la capacité actuelle de traitement du centre de Goole est d’environ 13 000 véhicules par an.

Jusqu’à une centaine d’emplois locaux qualifiés seront créés à terme, contribuant au renforcement du tissu industriel et à l’ancrage local de CarSupermarket.com, filiale d’Aramis Group au Royaume-Uni. Compte tenu toutefois de la dynamique actuelle du marché automobile outre-manche, la montée en cadence du centre de Hull a été adaptée au niveau de la demande, avec notamment la réallocation de certains experts métiers du site de Goole vers celui de Hull et des nouvelles embauches en nombre limité. Dès que le contexte économique s’améliorera, CarSupermarket.com sera en mesure de fortement réaccélérer et relancer sa croissance, dans un marché britannique structurellement profond et attractif.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs1 d’Aramis Group, déclarent : « Après l’ouverture du site de reconditionnement d’Anvers en novembre 2021, premier site du Groupe en Belgique, puis celui de Nemours en juin 2022, deuxième site en France, Aramis Group est ravi d’inaugurer son second site au Royaume-Uni. Merci à l’ensemble de nos équipes pour cette belle réalisation, et notamment à Matt Barrick, collaborateur de plus de 15 ans de CarSupermarket.com et récemment nommé à la direction générale de nos activités dans le pays, qui en a été largement l’instigateur. Ce centre incarne la convergence des pratiques au sein d’Aramis Group, puisque CarSupermarket.com a bénéficié de la transmission du savoir-faire inégalé en Europe, en matière de reconditionnement automobile, qu’AramisAuto, notre filiale française, a développé depuis 2014 dans son centre de Donzère au sud de la France. Localisé à Hull, dans le Yorkshire, région qui a vu naître CarSupermarket.com il y a plus de 20 ans et où la marque dispose d’un solide leadership local, ce nouveau centre permettra de quasiment tripler à terme nos capacités de traitement de véhicules au Royaume-Uni, contribuant à consolider notre position dans le pays et alimenter nos objectifs de croissance. »

***

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe à forte croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie digitale et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires proche de 2 milliards d’euros par an, Aramis Group vend plus de 90 000 véhicules à des particuliers et accueille près de 80 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales chaque année. Le Groupe emploie près de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Contact Investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Contacts presse

Brunswick

Hugues Boëton

Tristan Roquet Montegon

aramisgroup@brunswickgroup.com

+33 (0)6 79 99 27 15

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 3 " Facteurs de Risques " du Document d'enregistrement universel en date du 18 janvier 2023, approuvé par l'AMF sous le numéro R. 23-002 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

1 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

Pièce jointe