Aramis Group : José Carlos del Valle devient le nouveau Directeur général de Clicars

Aramis Group a annoncé l’évolution de l’équipe dirigeante de son entité espagnole, Clicars. José Carlos del Valle, 38 ans, devient le nouveau Directeur général de Clicars. Il a rejoint la société en 2020 en tant que Directeur commercial pour accompagner son hypercroissance, et a pu notamment aider à la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de commerce en ligne.



" Ingénieur en télécommunication diplômé de l'Universidad Politécnica de Madrid et titulaire d'un MBA d'Harvard Business School, José Carlos a notamment passé plus de six ans chez Amazon en tant que Head of delivery experience, où il a pu acquérir des compétences précieuses en logistique et satisfaction client ", explique Aramis. Il a précédemment travaillé chez Samsung et Telefónica.



Il est accompagné dans ses nouvelles fonctions par une équipe managériale constituée à la fois de collaborateurs de longue date de Clicars et de nouveaux profils.



Julien Divay, Directeur administratif et financier de Clicars depuis 4 ans, remplace José Carlos au poste de Directeur commercial. Il est lui-même remplacé par María Ares, qui rejoint la société au poste de Directrice administrative et financière forte de ses 12 années d'expérience dans des postes financiers, notamment chez PwC et Ironhack.



Une nouvelle directrice, Susana Díez, a également été récemment recrutée pour le centre de reconditionnement de Villaverde, à côté de Madrid.