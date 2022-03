Aramis Group - Mise à disposition des documents et renseignements relatifs à l'Assemblée générale mixte du 25 mars 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 04 mars 2022

Mise à disposition des documents et renseignements relatifs

à l’Assemblée générale mixte du 25 mars 2022

Les actionnaires d’Aramis Group (la « Société ») sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le vendredi 25 mars 2022 à 15 heures, au siège social de la Société sis 23 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France.

L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°19 du 14 février 2022 et l’avis de convocation sera publié le lundi 7 mars 2022 dans Les Affiches Parisiennes, un journal d’annonces légales. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée générale mixte figurent dans ces avis.

Les actionnaires peuvent consulter et télécharger les informations et documents relatifs à l’Assemblée générale mixte sur le site Internet d’Aramis Group, à l’adresse suivante : https://www.aramis.group/fr

(sous l’onglet Investisseurs/Assemblée Générale).

Les documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet de la Société à l’adresse indiquée ci-dessus, à compter de ce jour, vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée générale.

Conformément aux articles R. 225-83 et R. 225-89 du Code de commerce, les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées générales seront disponibles au siège social d’Aramis Group, 23 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France, à partir du jeudi 10 mars 2022, quinzième jour précédant l’Assemblée générale.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclus avant l’Assemblée générale, demander à la Société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;





tout actionnaire peut prendre connaissance de ces documents au siège social d’Aramis Group ou envoyer une demande par email à l’adresse suivante : investor@aramis.group pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée générale.





À propos d’Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, en données pro forma, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,36 milliard d’euros, vendu plus de 80 000 véhicules B2C et enregistré plus de 73 millions de visites sur ses sites Internet. À fin septembre 2021, le Groupe compte plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group

Contact Investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Contact Press

Brunswick

aramisgroup@brunswickgroup.com

Hugues Boëton +33 (0)6 79 99 27 15

Alexia Gachet +33 (0)6 33 06 55 93

