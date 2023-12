Communiqué officiel de ARAMIS GROUP

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 19 décembre 2023

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2023

Aramis Group annonce la publication de son Document d’enregistrement universel 2023 incorporant le Rapport financier annuel pour l’exercice clos le 30 septembre 2023. Ce document a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 19 décembre 2023, sous le numéro D.23-0864.

Le Document d’enregistrement universel 2023 contient notamment :

le Rapport financier annuel pour l’exercice clos le 30 septembre 2023 ;

le Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes y afférent ;

les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux comptes ;

la Déclaration de performance extra-financière ainsi que le rapport de vérification de l’organisme tiers indépendant y afférent ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ;

l’exposé des motifs et le texte des projets de résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024.

Le Document d’enregistrement universel 2023 est disponible sur le site internet du Groupe (www.aramis.group) à la rubrique Investisseurs, ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Il est également tenu à disposition au siège social d’Aramis Group : 23 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France.

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie digitale et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel proche de 2 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 90 000 véhicules à des particuliers et accueille plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales chaque année. Le Groupe emploie plus de 2 500 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

