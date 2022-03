Aramis Group - Résultats du plan SHARE 2022, premier plan d'actionnariat salarié d'Aramis Group

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 14 mars 2022

Résultats du plan « SHARE 2022 »,

premier plan d’actionnariat salarié d’Aramis Group

SHARE 2022, le plan d’augmentation de capital réservé aux salariés d’Aramis Group et annoncé le

28 janvier 2022, s’est achevé le 21 février 2022.

164 collaborateurs éligibles du Groupe ont souscrit à ce plan, soit directement, soit via le FCPE Aramis Group, bénéficiant d’une décote de 30%, soit un prix de souscription de 9,84€ par action et une souscription globale de 278.727,84 euros.

Ce premier plan marque la volonté d’Aramis Group d’associer les salariés du Groupe au développement de l’entreprise et à la création de valeur économique. Cette opération s’inscrit dans le cadre des autorisations existantes votées par l’Assemblée générale du 7 juin 2021.

Les souscriptions se sont traduites par l’émission de 28.326 actions nouvelles. Au terme de cette opération,

le nombre total d’actions composant le capital social d’Aramis Group s’établit à 82.856.671 actions et le capital social à 1.657.133,42 €.

***

À propos d’Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, en données pro forma, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,36 milliard d’euros, vendu plus de 80 000 véhicules B2C et enregistré plus de 73 millions de visites sur ses sites Internet. À fin septembre 2021, le Groupe compte plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group

Contact Investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Contacts presse

Brunswick

aramisgroup@brunswickgroup.com

Hugues Boëton +33 (0)6 79 99 27 15

Alexia Gachet +33 (0)6 33 06 55 93

