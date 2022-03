Aramis : Rapport des CACs sur la 13ème résolution

Rapport des commissaires aux comptes sur l'augmentation

du capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise

Aramis Group

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 25 mars 2022 (13ème résolution)

l'assemblée générale,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au conseil d'administration de la compétence de décider une augmentation du capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux anciens salariés et mandataires sociaux éligibles, de la société et/ou des sociétés liées à la société au sens des dispositions de l'article L. 225-180 du code de commerce et de l'article L. 3344-1 du code du travail, adhérents à un plan d'épargne d'entreprise , opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Le montant nominal de l'augmentation de capital susceptible d'être réalisée, en vertu de la présente délégation de compétence ne pourra excéder vingt-quatre mille huit cents euros (24 800 €) ou l'équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en application de la 13ème résolution ainsi que de la 14ème résolution et 15ème résolution soumises à l'approbation de votre assemblée générale s'imputera sur ce plafond, et que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en application de la 13ème résolution s'imputera sur le plafond de 5% du capital prévu au paragraphe 2 de la 20ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 7 juin 2021 qui est un plafond commun à la 20ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 7 juin 2021 et aux 13ème et 14ème résolutions de la présente assemblée générale. Ce plafond sera augmenté, le cas échéant, de la valeur nominale des actions à émettre pour préserver conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la société.

Cette augmentation du capital est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225-129-6 du code de commerce et L. 3332-18 et suivants du code du travail.