Aramis : Résultats annuels 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Arcueil, le 1er décembre 2022 Résultats annuels 2022 Forte croissance et progrès significatifs dans la mise en œuvre de la stratégie dans une conjoncture de marché inédite Résultats au 30 septembre 2022, date de clôture de l'exercice Chiffre d'affaires annuel de 1 768,9 millions d'euros (guidance : supérieur à 1 700 millions d'euros), en hausse de +40,0% en données publiées par rapport à l'exercice 2021 et +29,2% en données pro forma 1

Maintien de la satisfaction client à des niveaux très élevés (NPS 2 de 71 à fin septembre 2022), fruit de l'engagement des équipes et de la capacité d'adaptation du Groupe dans un environnement de marché jamais vu

de 71 à fin septembre 2022), fruit de l'engagement des équipes et de la capacité d'adaptation du Groupe dans un environnement de marché jamais vu Une année riche en réalisations opérationnelles et en déploiement de la stratégie du Groupe avec l'ouverture et la montée en puissance de deux nouveaux centres de reconditionnement (France et Belgique), une réorganisation profonde des canaux de sourcing vers le C2B 3 , une révision des flux logistiques et des innovations clients majeures notamment en matière de financement

, une révision des flux logistiques et des innovations clients majeures notamment en matière de financement Poursuite de l'expansion européenne, avec le déploiement dans deux nouveaux pays suite à la finalisation ces toutes dernières semaines de l'acquisition d'Onlinecars, leader en Autriche de la vente de véhicules reconditionnés et de Brumbrum, seul distributeur de véhicules d'occasion intégralement en ligne en Italie

Très forte croissance des volumes de véhicules reconditionnés vendus de +56,7% en données publiées et de +38,4% en données pro forma sur l'ensemble de l'exercice (guidance : de l'ordre de +40%) à 69 384 unités. Volumes de véhicules pré-immatriculés vendus en recul de -59,2% à 12 347 unités, faute de produits disponibles du fait des difficultés persistantes sur les chaines de production de véhicules neufs

pré-immatriculés vendus en recul de -59,2% à 12 347 unités, faute de produits disponibles du fait des difficultés persistantes sur les chaines de production de véhicules neufs Marge brute par véhicule vendu (GPU) de 2 142 euros, très significativement supérieure à celle des pairs européens du Groupe et en ligne avec ses niveaux moyens cibles

EBITDA ajusté de -10,7 millions d'euros (guidance : -10 à -12 millions d'euros), conséquence principalement du niveau d'activité très dégradé sur le segment des véhicules pré-immatriculés

-10,7 millions d'euros (guidance : -10 à -12 millions d'euros), conséquence principalement du niveau d'activité très dégradé sur le segment des véhicules pré-immatriculés Niveau des stocks ajusté en réponse à l'évolution de l'environnement de marché

Capacités financières optimisées au service du développement du Groupe : 189 millions d'euros de lignes de crédit non tirées et sans conditions au 30 septembre 2022

Perspectives 2023 : sauf détérioration supplémentaire de l'environnement macroéconomique, Aramis Group table sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier, et une amélioration progressive de son EBITDA ajusté au cours de l'année, hors coûts de restructuration Croissance par rapport aux données de l'exercice 2021 pro forma de l'acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni en mars 2021 Net Promoter Score Voitures rachetées à des particuliers 1 Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs4 d'Aramis Group, déclarent : « L'exercice 2022 a, à de nombreux égards, été absolument inédit, et nos équipes, que nous tenons à saluer, ont fait un travail formidable d'adaptation. Tout d'abord, par l'ampleur des mouvements de marché traversés, avec l'activité de vente de véhicules pré-immatriculés,activité historique d'Aramis Group en France et en Belgique, qui a quasiment disparu en quelques mois faute de véhicules disponibles. Ensuite, par la poursuite de la très forte augmentation des prix amorcée en 2021 et des tensions sur les canaux d'approvisionnement entre professionnels, tout particulièrement pour les véhicules d'occasion les plus récents. Dans ce contexte, Aramis Group a poursuivi avec succès sa stratégie de croissance avec l'établissement de deux nouveaux centres de reconditionnement, son entrée sur deux nouvelles géographies, et de nombreuses innovations créatrices de valeur pour ses clients, comme par exemple l'extension à de nouvelles géographies de la livraison en 24 heures. Nos équipes ont par ailleurs su remarquablement maintenir le cap de la satisfaction client, en proposant des véhicules de qualité au plus juste prix, permettant d'atteindre les objectifs de croissance que nous nous étions fixés sur le segment des véhicules reconditionnés. Elles ont en particulier fait preuve d'une grande réactivité pour rediriger les flux de sourcing vers le canal des particuliers, s'appuyant notamment sur les outils et fonctionnalités développés par nos experts data pour soutenir l'efficience des achats et la gestion des stocks. Les collaborateurs des centres de reconditionnement ont également largement contribué au succès de l'année, en accompagnant la très forte hausse des volumes de véhicules à reconditionner tout en respectant nos standards de qualité élevés. Malgré une visibilité limitée et un marché encore incertain pour 2023, Aramis Group demeure très bien positionné pour continuer à croître, et est confiant dans la capacité de ses équipes à poursuivre la feuille de route qui lui permettra de devenir la plateforme préférée des européens pour acheter une voiture d'occasion en ligne. » RÉALISATIONS MAJEURES 2022 Malgré un contexte macroéconomique difficile, Aramis Group a réalisé en 2022 des progrès majeurs, tant dans la mise en place d'initiatives opérationnelles que dans le déploiement de sa stratégie pour devenir la plateforme préférée des européens pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Le Groupe a bâti sa stratégie de croissance sur 3 piliers : 1/ une croissance organique, portée par l'augmentation des volumes vendus de véhicules reconditionnés dans les géographies où il est présent ; 2/ une croissance externe, sous forme d'un développement à l'international via l'acquisition d'acteurs soigneusement sélectionnés ; 3/ une accélération sur des lignes de produits complémentaires et une augmentation de la pénétration de son activité de services. Concernant le 1er pilier, l'exercice 2022 a en particulier connu l'ouverture et la montée en puissance progressive de deux nouveaux centres de reconditionnement, l'un à Anvers, en Belgique, inauguré en novembre 2021, l'autre à Nemours, en France, inauguré en juin 2022. Ces centres, dont la montée en cadence a été adaptée en 2022 au niveau effectif de la demande, permettent à Aramis Group de se projeter avec confiance dans l'avenir en termes de capacité de production interne de véhicules reconditionnés, au service de son ambition de croissance. Sur le 2nd pilier, ces dernières semaines ont tout d'abord abouti à un projet de rapprochement engagé il y a plus de deux ans. Aramis Group a en effet finalisé le 3 octobre dernier l'acquisition d'Onlinecars, leader de la vente de véhicules d'occasion en ligne en Autriche (168 millions d'euros de chiffres d'affaires sur la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2022). L'opération, réalisée à un multiple de valorisation proche de ceux des précédentes acquisitions d'Aramis Group, est porteuse de nombreuses synergies, notamment en matière de sourcing. Le 31 octobre, Aramis Group a également pu racheter Brumbrum, seul distributeur de véhicules d'occasion intégralement en ligne en Italie (19 millions d'euros de chiffres d'affaires sur la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2022), à des conditions financières extrêmement attractives, à l'occasion de la revue stratégique par Cazoo de ses activités en Europe continentale. Cette opération lui permet d'ajouter un 4 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans 2 nouveau pays hautement stratégique à son portefeuille, l'Italie étant le 4ème pays européen en matière de vente de véhicules d'occasion et le Groupe Stellantis y détenant une part de marché supérieure à 40%. Enfin sur le 3ème pilier, des avancés substantielles ont été réalisées sur les offres de financements en 2022. D'une part, la digitalisation accrue des dossiers de financement clients a permis d'accélérer considérablement les délais d'acceptation par les partenaires financiers du Groupe. D'autre part, l'établissement d'un nouveau partenariat avec Santander en Espagne permet à Aramis Group de capter une part plus importante de la création de valeur liée aux financements, en échange d'un montant d'apport d'affaires déterminé. ACTIVITÉ ANNUELLE 2022 Au cours de l'exercice annuel clos le 30 septembre 2022, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 1 768,9 millions d'euros en hausse de +40,0% en données publiées sur un an et de +29,2% en données pro forma. Dans un environnement de marché qui s'est progressivement détérioré au fil de l'exercice, Aramis Group a pu maintenir sa croissance, en limitant l'impact négatif sur ses marges, grâce à une performance solide sur le segment des véhicules reconditionnés. Priorité stratégique du Groupe et représentant 85% de ses volumes B2C sur l'ensemble de l'exercice, ce segment a compensé l'effondrement des volumes sur celui des véhicules pré-immatriculés du fait de la très faible disponibilité de véhicules neufs. Synthèse des volumes et chiffre d'affaires Volumes annuels B2C 2022 En unités En données pro forma En données publiées FY 2022 FY 2021 Var. % FY 2022 FY 2021 Var. % Voitures reconditionnées 69 384 50 125 +38,4% 69 384 44 276 +56,7% Voitures pré-immatriculées 12 347 30 280 -59,2% 12 347 30 280 -59,2% Total Volumes B2C 81 731 80 405 +1,6% 81 731 74 556 +9,6% Chiffre d'affaires annuel 2022 Par segment En millions d'euros En données pro forma En données publiées FY 2022 FY 2021 Var. % FY 2022 FY 2021 Var. % Voitures reconditionnées 1 215,0 712,7 +70,5% 1 215,0 629,0 +93,2% Voitures pré-immatriculées 245,3 470,2 -47,8% 245,3 470,2 -47,8% Total B2C 1 460,3 1 182,9 +23,4% 1 460,3 1 099,2 +32,8% Total B2B 217,9 114,5 +90,3% 217,9 100,4 +117,0% Total Services 90,7 71,3 +27,2% 90,7 64,2 +41,2% Chiffre d'affaires 1 768,9 1 368,7 +29,2% 1 768,9 1 263,8 +40,0% 3 Par pays En millions d'euros En données pro forma En données publiées FY 2022 FY 2021 Var. % FY 2022 FY 2021 Var. % France 725,7 680,9 +6,6% 725,7 680,9 +6,6% Belgique 240,8 201,3 +19,6% 240,8 201,3 +19,6% Espagne 369,5 206,7 +78,8% 369,5 206,7 +78,8% Royaume-Uni 432,8 279,8 +54,7% 432,8 174,9 +147,5% Chiffre d'affaires 1 768,9 1 368,7 +29,2% 1 768,9 1 263,8 +40,0% Analyse du chiffre d'affaires par segment B2C - ventes de voitures à clients particuliers (83% du chiffre d'affaires) Le chiffre d'affaires du segment B2C - correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et pré- immatriculées à particuliers - s'établit à 1 460,3 millions d'euros pour l'exercice 2022, soit une hausse de +32,8% en données publiées par rapport à l'exercice 2021 et de +23,4% en données pro forma. Au sein du B2C, les ventes de voitures reconditionnées s'établissent à 1 215,0 millions d'euros, en croissance de +93,2% en données publiées et de +70,5% en données pro forma par rapport à 2021. 69 384 véhicules ont été livrés, soit une progression de +56,7% en données publiées et de +38,4% en données pro forma (conforme à la guidance : de l'ordre de +40%). À titre de comparaison, sur la même période et sur les géographies du Groupe, le marché des véhicules d'occasion dans son ensemble a reculé de -9%, soit une surperformance de 47 points attestant une fois encore du succès de la proposition de valeur d'Aramis Group. L'ouverture et la montée en puissance de nouveaux centres de reconditionnement ont soutenu cette tendance, garantissant aux clients une offre large de véhicules de qualité et à un prix attractif, en dépit du vieillissement tendanciel du parc automobile lié à son sous-renouvellement dû à la pénurie de véhicules neufs. Les ventes de voitures pré-immatriculées ressortent à 245,3 millions d'euros, en recul de -47,8% par rapport à 2021. 12 347 unités ont pu être vendues en 2022, soit une baisse de -59,2% du fait de l'extrême difficulté rencontrée dans l'approvisionnement de ce type de véhicules, là encore en conséquence des fortes perturbations sur les chaînes de production de voitures neuves. B2B - ventes de voitures à clients professionnels (12% du chiffre d'affaires) Le chiffre d'affaires du segment B2B s'élève à 217,9 millions d'euros en 2022, en très forte hausse de +117,0% en données publiées et de +90,3% en données pro forma. Cette croissance reflète l'augmentation des prix et des approvisionnements en véhicules auprès des particuliers, dont une partie est revendue à des professionnels (majoritairement des véhicules de plus de 8 ans ou 150 000 kms). Services (5% du chiffre d'affaires) Le chiffre d'affaires généré par les services s'établit à 90,7 millions d'euros en 2022, en progression de +41,2% en données publiées et de +27,2% en données pro forma. Le taux de pénétration des solutions de financement est notamment reparti de l'avant au 4ème trimestre, pour s'établir au mois de septembre au- dessus des 50% au niveau consolidé. 4 COMPTE DE RÉSULTAT Le compte de résultat de l'exercice 2022 fait ressortir trois éléments principaux : 1/ une hausse significative des revenus consolidés, portée par l'effet prix et le dynamisme des ventes de véhicules reconditionnés ; 2/ une résilience de la marge brute unitaire générée par véhicule vendu, dans un contexte à la fois inflationniste et d'ajustement des stocks, attestant de la robustesse du modèle d'affaires verticalement intégré du Groupe ; 3/ une rentabilité impactée à la fois par l'effondrement subite des volumes vendus de véhicules pré-immatriculés, activité historique du Groupe, et par des charges non récurrentes liées aux compléments de prix payés notamment lors de la sortie des fondateurs de Clicars, filiale espagnole du Groupe. Synthèse du compte de résultat En millions d'euros En données pro forma En données publiées FY 2022 FY 2021 Var. % FY 2022 FY 2021 Var. % Chiffre d'affaires 1 768,9 1 368,7 +29,2% 1 768,9 1 263,8 +40,0% Marge brute 175,1 185,3 -5,5% 175,1 173,0 +1,2% Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU 2 142 2 292 -6,6% 2 142 2 307 -7,2% (en euros) EBITDA ajusté -10,7 37,2 - -10,7 32,6 - Résultat opérationnel -51,8 -7,5 - -51,8 -9,7 - Résultat net -60,2 -15,5 - -60,2 -15,7 - Marge brute Au 30 septembre 2022, la marge brute s'établit à 175,1 millions d'euros, en hausse de +1,2% en données publiées et en baisse de -5,5% en données pro forma par rapport à l'exercice 2021. La marge brute unitaire, i.e. générée par véhicule B2C vendu (GPU), ressort à 2 142€, soit un montant en ligne avec les niveaux moyens cibles du Groupe, et très largement supérieur à ceux générés par ses principaux pairs européens, reflétant son expertise inégalée et la pertinence de son intégration verticale au sein de la chaine de valeur. L'évolution de la GPU par rapport à 2021 s'explique par un effet mix pays pour 38% et par des éléments opérationnels pour 62%, plus précisément par l'érosion de la « marge métal » (i.e. la marge générée sur la vente des voitures elles-mêmes), partiellement compensée par l'amélioration de la « marge services » (i.e. la marge générée sur la vente de services additionnels). Les principaux facteurs de baisse de la marge métal intègrent l'impact de l'inflation sur le prix des pièces détachées nécessaires au reconditionnement, la montée en puissance progressive des deux nouveaux centres de reconditionnement, et les conséquences de la décision d'Aramis Group d'ajuster ses stocks pour s'adapter aux nouvelles conditions de marché. Pour rappel, Aramis Group calcule depuis son entrée en bourse sa GPU selon une méthodologie permettant d'en assurer la comparabilité avec celle de ses pairs américains. À ce titre l'indicateur intègre l'ensemble des coûts des produits vendus (COGS) relatifs notamment au prix d'acquisition des voitures, à leur reconditionnement (notamment les salaires des équipes travaillant dans les centres, le coût des pièces détachées, le coût de l'énergie, les autres frais généraux et les loyers des centres), aux différents flux logistiques, ainsi que des coûts d'après-vente et administratifs. 