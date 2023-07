Aramis : confirme ses objectifs 2023

Aramis, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers, à publié un chiffre d'affaire de 489 millions d'euros, au titre du troisième trimestre en hausse de 6,8% en données publiées par rapport à la même période l'an passé. Les volumes totaux de véhicules B2C vendus sur le trimestre ressortent à 23 087 unités, soit une hausse de 12,1% en données publiées. Le chiffre d'affaires du segment B2B s'élève à 52,1 millions d'euros en baisse de14,7%.



Le groupe confirme ses objectifs au titre de l'exercice 2023, misant sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier et un EBITDA ajusté positif.



À moyen terme, la taille du marché des véhicules d'occasion (> 400 milliards d'euros en valeur en Europe), son importante fragmentation dans tous les pays européens, la très forte proposition de valeur d'Aramis Group et les efforts actuels d'optimisation des opérations permettent au Groupe d'aborder sereinement l'avenir et de réaffirmer son potentiel considérable de gain de parts de marché et de croissance rentable.



Depuis la création d'Aramis Group en 2001, Guillaume Paoli et Nicolas Chartier occupent à tour de rôle la position de Président-Directeur Général et de Directeur général délégué sur la base d'une rotation tous les 2 ans. Le Conseil d'administration du 7 juin 2023 a voté l'échange de leurs positions.



Depuis le 8 juin 2023 et pour les deux prochaines années, Guillaume Paoli est désormais Président-Directeur général et Nicolas Chartier Directeur général délégué d'Aramis Group. Les attributions opérationnelles de chacun d'entre eux restent inchangées.