Aramis Group, leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers, présent dans six pays, annonce l’inauguration de son deuxième centre de reconditionnement de véhicules d’occasion au Royaume-Uni, premier marché de vente de véhicules d’occasion en Europe avec plus de 6,5 millions d’unités vendues en 2022.



Situé à Hull, dans le Yorkshire, ce nouveau centre s'étend sur 15 000 m2, dont 4 800 m2 pour le bâtiment de reconditionnement seul. Il est complémentaire de celui historique de Goole, et permettra des gains de productivité et d'efficacité dans la préparation des voitures. L'investissement associé s'élève à environ 2,5 millions d'euros.



Ce nouveau centre augmentera à terme les capacités de traitement d'Aramis Group au Royaume-Uni d'environ 25 000 véhicules par an, permettant de servir toujours plus de clients britanniques avec des voitures reconditionnées de qualité au meilleur prix et inscrites dans une dynamique d'économie circulaire. Pour rappel, la capacité actuelle de traitement du centre de Goole est d'environ 13 000 véhicules par an.



Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs1 d'Aramis Group, déclarent : " Après l'ouverture du site de reconditionnement d'Anvers en novembre 2021, premier site du Groupe en Belgique, puis celui de Nemours en juin 2022, deuxième site en France, Aramis Group est ravi d'inaugurer son second site au Royaume- Uni. Merci à l'ensemble de nos équipes pour cette belle réalisation, et notamment à Matt Barrick, collaborateur de plus de 15 ans de CarSupermarket.com et récemment nommé à la direction générale de nos activités dans le pays, qui en a été largement l'instigateur".