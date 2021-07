Aramis : Modalités des opérations de stabilisation et l'option de surallocation

Ne pas distribuer, directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

COMMUNIQUE DE PRESSE

Modalités des opérations de stabilisation et l’option de surallocation

Paris, le 9 juillet 2021 – Aramis Group a été notifié par Morgan Stanley Europe SE, que Morgan Stanley Europe SE a procédé à des opérations de stabilisation (telles que définies à l’article 3.2(d) du Règlement (UE) n° 596/2014 (le « Règlement Abus de Marché ») dans le cadre de la première admission aux négociations sur Euronext Paris des titres suivants :

Emetteur Aramis Group Titres : Actions ordinaires d’une valeurs nominale unitaire de 0,02 euros (ISIN FR0014003U94) Taille de l’Offre : 16.869.565 actions ordinaires (hors exercice de l’option de surallocation) Prix de l’Offre 23 euros par action ordinaire Marché : Euronext Paris Agent Stabilisateur : Morgan Stanley Europe SE

Il a été mis fin le 8 juillet 2021 à la période de stabilisation qui avait débuté le 17 juin 2021 (après la diffusion du communiqué de presse par Aramis Group annonçant le résultat de l’offre).

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 complétant le Règlement Abus de Marché par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, Aramis Group, sur la base des informations transmises par Morgan Stanley Europe SE, publie dans le cadre du présent communiqué les informations relatives aux opérations de stabilisation effectuées par Morgan Stanley Europe SE en tant qu’agent stabilisateur.

Détails des opérations effectuées durant la période de stabilisation à intégrer dans le tableau ci-dessous

Date des interventions Intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre d’actions Prix moyen de la transaction (euros) Prix bas / Prix haut (euros) Montant total (euros) Marché 18 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 1 782 083 22,8837 22,0000/23,0000 40 780 702,90 Euronext Paris 21 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 153 775 22,6067 22,5000/22,9000 3 476 346,40 Euronext Paris 22 Juin Morgan Stanley Europe SE Achat 138 353 21,9371 23,0000 / 21,5000 3 035 063,65 Euronext Paris 23 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 77 357 21,6076 22,0000/21,5000 1 671 497,90 Euronext Paris 23 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 389 21,6414 21,7500/21,5750 8 418,52 Euronext Paris 24 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 37 424 21,6400 21,7500/21,6000 809 853,85 Euronext Paris 24 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 9 464 21,6500 21,6500/21,6500 204 895,60 Euronext Paris 25 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 49 000 21,8140 21,9500 / 21,6000 1 068 885.85 Euronext Paris (XPAR) 25 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 1 611 21,8785 21,9500 / 21,8500 35 246,20 Morgan Stanley Europe SE – Systematic Internaliser (MESI) 25 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 838 21,7686 21,9604 / 21,5895 18 242,06 Morgan Stanley Europe SE (MSEU) 28 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 22 151 22,0216 22,4000 / 21,7500 487 800,55 Euronext Paris (XPAR) 28 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 1 100 21,9135 22,0000 / 21,8000 24 104,80 Morgan Stanley Europe SE – Systematic Internaliser (MESI) 28 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 75 21,7686 21,7686 / 21,7686 1 632,65 Morgan Stanley Europe SE (MSEU) 29 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 22 885 21,7490 22,0000 / 21,7000 497 727,00 Euronext Paris (XPAR) 29 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 10 000 21,8547 22,0000 / 21,6750 218 547,28 Morgan Stanley Europe SE – Systematic Internaliser (MESI) 29 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 331 21,7911 21,8315 / 21,7146 7 212,87 Morgan Stanley Europe SE (MSEU) 30 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 8 155 21,7465 21,8500 / 21,5500 177 342,40 Euronext Paris (XPAR) 30 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 1 919 21,5000 21,5000 / 21,5000 41 258,50 Morgan Stanley Europe SE – Systematic Internaliser (MESI) 30 juin Morgan Stanley Europe SE Achat 298 21,5798 21,7000 / 21,5611 6 430,79 Morgan Stanley Europe SE (MSEU) 01 Juillet Morgan Stanley Europe SE Achat 35 145 21,3494 21,8000 / 21,1000 750 323,10 EURONEXT PARIS (XPAR) 01 Juillet Morgan Stanley Europe SE Achat 2 543 21,3263 21,5325/ 21,2000 54 232,73 MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC (MSIP) 01 Juillet Morgan Stanley Europe SE Achat 7 020 21,2500 21,2500 / 21,2500 149 175,00 MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER (MSSI) 01 Juillet Morgan Stanley Europe SE Achat 294 21,6000 21,8500 / 21,3500 6 350,40 CBOE Europe - DXE Order Books (NL) (CEUX) 02 Juillet Morgan Stanley Europe SE Achat 24 927 21,3252 21,6000 / 21,0500 531 574,10 EURONEXT PARIS (XPAR) 02 Juillet Morgan Stanley Europe SE Achat 910 21,2143 21,2500/ 21,0881 19 305,00 MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC (MSIP) 02 Juillet Morgan Stanley Europe SE Achat 1 024 21,1661 21,2500 / 21,1000 21 674,10 CBOE Europe - DXE Order Books (NL) (CEUX) 02 Juillet Morgan Stanley Europe SE Achat 466 21,2729 21,5000 / 21,0500 9 913,19 MORGAN STANLEY EUROPE S.E. (MSEU) 02 Juillet Morgan Stanley Europe SE Achat 4 968 21,1500 21,1500 / 21,1500 105 073,20 MORGAN STANLEY EUROPE S.E. - SYSTEMATIC INTERNALISER (MESI) 5 July Morgan Stanley Europe SE Achat 24 650 21,0639 21,3500 / 20,8500 519 225,50 EURONEXT PARIS (XPAR) 5 July Morgan Stanley Europe SE Achat 1 170 21,0514 21,3500/ 20,9000 24 630,10 CBOE Europe - DXE Order Books (NL) (CEUX) 5 July Morgan Stanley Europe SE Achat 5 360 20,9000 20,9000 / 20,9000 112 024,00 MORGAN STANLEY EUROPE S.E. - SYSTEMATIC INTERNALISER (MESI) 5 July Morgan Stanley Europe SE Achat 1 450 20,9347 21,0750 / 20,8750 30 355,33 CBOE Europe - DXE Dark Order Book (NL) (CEUD) 6 July Morgan Stanley Europe SE Achat 33 981 20,7800 21,0000 / 20,6500 706 126,40 EURONEXT PARIS (XPAR) 6 July Morgan Stanley Europe SE Achat 2 129 20,7560 21,0000/ 20,6500 44 189,60 CBOE Europe - DXE Order Books (NL) (CEUX) 6 July Morgan Stanley Europe SE Achat 621 21,0250 21,0250 / 21,0250 13 056,54 CBOE Europe - DXE Dark Order Book (NL) (CEUD) 7 July Morgan Stanley Europe SE Achat 45 031 20,5200 20,7500 / 20,1500 924 037,75 EURONEXT PARIS (XPAR) 7 July Morgan Stanley Europe SE Achat 1 027 20,3484 20,7000 / 20,1500 20 897,80 CBOE Europe - DXE Order Books (NL) (CEUX) 7 July Morgan Stanley Europe SE Achat 23 20,6750 20,6750 / 20,6750 475,53 CBOE Europe - DXE Dark Order Book (NL) (CEUD) 7 July Morgan Stanley Europe SE Achat 44 20,6509 20,6509 / 20,6509 908,64 MORGAN STANLEY EUROPE S.E. (MSEU) 8 July Morgan Stanley Europe SE Achat 20 443 20,0552 20,6000 / 19,6000 409 987,80 EURONEXT PARIS (XPAR)

Par ailleurs, Morgan Stanley Europe SE, en sa qualité d’agent stabilisateur, agissant au nom et pour le compte des établissements garants, a informé Aramis Group que l’option de surallocation ne serait pas exercée.

Par conséquent, la répartition du capital et des droits de vote d’Aramis Group présentée dans le communiqué de presse annonçant les résultats de son introduction en bourse, publié le 17 juin 2021, reste inchangée.

Le présent communiqué est également publié pour le compte de Morgan Stanley Europe SE conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052.

A propos d’Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. En 2020 (en données pro forma), Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, vendu plus de 66 000 véhicules B2C, et compte 1 400 collaborateurs, un réseau de 60 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Les sites Internet du Groupe ont enregistré une moyenne de 6,7 millions de visites mensuelles au deuxième trimestre de l'exercice 2021.

Contact presse

Brunswick

aramisgroup@brunswickgroup.com

Hugues Boëton +33 (0) 6 79 99 27 15

Tristan Roquet Montegon +33 (0)6 37 00 52 57

Avertissement :

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Aramis Group ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. La souscription ou l’achat d’actions d’Aramis Group peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Aramis Group n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). Le prospectus approuvé par l’AMF est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet d’Aramis Group dédié à l’opération (https://ipo.aramis.group/).

France

En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu’en vertu d’un prospectus approuvé par l’AMF.

Espace économique européen et Royaume-Uni

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France et du Royaume-Uni (les « États membres »), aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la France), (i) qu’au profit d’investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus, pour tout investisseur d’un Etat Membre, ou au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que faisant partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK Prospectus Regulation »), pour tout investisseur au Royaume-Uni, (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ou dans le UK Prospectus Regulation, selon le cas), ou (iii) conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Aramis Group d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus, du UK Prospectus Regulation et/ou des réglementations applicables dans ces Etats membres.

Royaume-Uni

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni. La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu’amendé et (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres d’Aramis Group sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres d’Aramis Group ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Etats-Unis d’Amérique

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions d’Aramis Group n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Aramis Group n’a pas l’intention d’effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.

