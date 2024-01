Aranjin Resources Ltd. est une société canadienne d'exploration du cuivre qui se concentre sur la Mongolie. La société se concentre sur l'exploitation, le développement, l'exploration et l'acquisition de projets de métaux précieux. Elle est principalement engagée dans l'exploration et le développement de propriétés minières en Mongolie (le projet de cuivre Bayan Undur, le projet Sharga et le projet Baavhai Uul). Le projet de cuivre Bayan Undur est situé à Bayan Undur Soum dans la province de Bayankhongor, à environ 980 kilomètres au sud-ouest d'Oulan-Bator. Le projet cuprifère de Bayan Undur consiste en quatre licences minières d'une superficie totale de 2 773 hectares. La société détient une participation de 80 % dans la découverte de nickel et de cuivre Victory, qui se trouve sur le projet Baavhai Uul de ION Energy, dans la province de Sukhbaatar. Ses filiales comprennent FSD Holdings, FSD Brazil Limited, 1030301 BC Ltd, Diamond Blockchain Limited et Aranjin Resources LLC.

Secteur Exploitations minières et métallurgie