Arax Holdings Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2023

Le 22 septembre 2023 à 22:00

Arax Holdings Corp. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 0,228518 million USD. La perte nette s'est élevée à 2 millions USD, contre 0,011122 million USD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,04 USD. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 0,01 USD.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 0,68229 million d'USD. La perte nette s'est élevée à 3,3 millions d'USD, contre 0,047785 million d'USD il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies est de 0,06 USD. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 0,02 USD.