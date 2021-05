503 Backend fetch failed Error 503 Backend fetch failed Backend fetch failed Guru Meditation: XID: 330858865 Varnish cache server ARB Corporation Limited : La configuration est positive 26/05/2021 | 09:01 Jordan Dufee 26/05/2021 | 09:01 achat En cours

Cours d'entrée : 40.3AUD | Objectif : 50AUD | Stop : 35AUD | Potentiel : 24.07% Le titre ARB Corporation Limited présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 50 AUD. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 27.12 AUD.

Points faibles Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 5.7 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Avec un PER attendu à 32.79 et 36.11 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pièces auto, camion, moto - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ARB CORPORATION LIMITED 30.84% 2 544 DENSO CORPORATION 19.87% 52 282 APTIV PLC 8.88% 38 368 CONTINENTAL AG -2.02% 29 076 MAGNA INTERNATIONAL INC. 30.36% 28 700 HYUNDAI MOBIS CO.,LTD 8.41% 22 734 WEICHAI POWER CO., LTD. 12.34% 20 692 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP .. 5.93% 19 600 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO.. -15.23% 12 014 BORGWARNER INC. 29.79% 11 944 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIE.. 20.16% 11 751

© Zonebourse.com 2021 503 Backend fetch failed Error 503 Backend fetch failed Backend fetch failed Guru Meditation: XID: 330858867 Varnish cache server 503 Backend fetch failed Error 503 Backend fetch failed Backend fetch failed Guru Meditation: XID: 330858869 Varnish cache server Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières AUD USD EUR CA 2021 569 M 443 M 361 M Résultat net 2021 99,1 M 77,1 M 62,8 M Tréso. nette 2021 38,4 M 29,9 M 24,4 M PER 2021 32,8x Rendement 2021 1,43% Capitalisation 3 343 M 2 588 M 2 119 M VE / CA 2021 5,80x VE / CA 2022 5,40x Nbr Employés 1 600 Flottant 89,6% Prochain événement sur ARB CORPORATION LIMITED 24/08/21 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 34,83 AUD Dernier Cours de Cloture 40,30 AUD Ecart / Objectif Haut 14,0% Ecart / Objectif Moyen -13,6% Ecart / Objectif Bas -51,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Andrew Harry Brown Managing Director & Executive Director Damon Page Chief Financial Officer & Secretary Roger George Brown Chairman Robert Darius Fraser Independent Non-Executive Director Andrew Peter Stott Independent Non-Executive Director