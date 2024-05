ARB Corporation Limited est une société basée en Australie qui conçoit, fabrique, distribue et vend des accessoires pour véhicules à moteur et des travaux d'ingénierie en métal léger. Sa gamme de produits comprend un grand nombre d'accessoires différents, allant d'applications spécifiques aux véhicules à une gamme d'accessoires adaptés aux véhicules. Ses produits comprennent des pare-buffles, des rails latéraux et des marchepieds latéraux, des protections arrière, des dispositifs de remorquage et des porte-roues, des auvents, des couvercles de fourgons et des accessoires pour fourgons, des barres de toit, des barres transversales et des barres de toit, des suspensions 4X4 Old Man Emu, des linx, des feux de route, des compresseurs d'air et des accessoires de remorquage, des coffres à air, des treuils, des équipements de récupération, des points de récupération, etc ; protection sous le véhicule ; réservoirs de carburant et stockage de carburant ; tiroirs et solutions de chargement ; cuisine coulissante ; réfrigérateurs-congélateurs portables ; tentes, swags et auvents ; accessoires de camping et de tourisme ; radios UHF, GPS et caméras de recul ; tubas de safari ; systèmes solaires et à double batterie ; accessoires généraux ; et protection de l'intérieur.

Indices liés S&P/ASX 200