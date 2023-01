Arbonia pénalisé par les coûts et les pénuries au 2e semestre

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Arbonia a fait face en seconde partie d'année dernière à l'envolée des coûts, notamment de l'énergie, et aux pénuries de certains matériaux, alors que les clients ont effectué un déstockage massif. Cette situation devrait peser sur la rentabilité brute de l'entreprise en 2022.

Parmi les défis auxquels le groupe a fait face au second semestre de l'exercice écoulé, ce dernier a cité la hausse des prix des matériaux, pour la logistique et de l'énergie, les pénurie de produits, la hausse des taux d'intérêt et l'appréciation du franc. A cela est venu s'ajouter un mouvement de déstockage chez les clients, se traduisant par un recul des volumes pour les éléments de chauffage (jusqu'à -25%), les portes de douches et les portes, a énuméré Arbonia jeudi dans un communiqué.

A l'opposée, Arbonia a bénéficié d'une croissance des volumes à deux chiffres dans les pompes à chaleur, les ventilations, le chauffage au sol et les accumulateurs d'énergie.

La direction a bien effectué des hausses de prix dans ses deux divisions, mais l'envolée des coûts a pénalisé le résultat.

Concrètement, le groupe thurgovien s'attend pour 2022 à une croissance organique "légèrement supérieure à 5%" et un chiffre d'affaires "d'environ 1,2 milliard de francs suisses", selon des résultats préliminaires. La marge brute d'exploitation (Ebitda) avant élément exceptionnel devrait s'établir à "environ 9,5%" sur l'exercice précédent. Les résultats détaillés pour 2022 ainsi que les perspectives pour l'année en cours seront publiés le 28 février.

En 2021, les ventes avaient progressé de 14,2%, ou de 11,6% ajustées des effets de change et d'acquisitions, à 1,19 milliard.

En août, le président Alexander von Witzleben avait indiqué que le groupe tablait en 2022 sur une marge Ebitda proche de 11%. La croissance du chiffre d'affaires était alors attendue à plus de 5%. Le directeur des finances Daniel Wüest avait pour sa part averti que la hausse des coûts de l'énergie devrait se chiffrer à 20 millions.

