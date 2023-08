Zurich (awp) - L'équipementier de la construction Arbonia a souffert en première partie d'année du recul d'activité dans la construction provoqué par l'inflation et la hausse des taux. Face à ce ralentissement, la direction a renoncé à formuler des prévisions pour l'année en cours.

Confirmant le chiffre d'affaires dévoilé mi-juillet, le groupe thurgovien a vu ses recettes nettes au premier semestre se replier de 9,6% sur un an à 570,4 millions de francs suisses. En excluant les effets de changes et d'acquisition, la baisse se limite à 8,1%, a-t-il détaillé mardi dans un communiqué.

L'entreprise a expliqué avoir constaté "un net effondrement" des permis de construire dans ses marchés clés que représentent l'Allemagne, les Bénélux et l'Europe de l'Est, conduisant "à un fort repli des volumes de production de radiateurs, de portes et de cabines de douches". Les clients ont par ailleurs continué à réduire leurs stocks, sans pour autant les regarnir avec de grandes commandes.

Le ralentissement d'activité a aussi eu un impact négatif sur la rentabilité. Le résultat d'exploitation (Ebit) a en effet chuté de 65,2% à 6,2 millions, la marge opérationnelle plongeant de 1,7 point à 1,1%. Le groupe a inscrit une perte nette de 2,0 millions, après un bénéfice de 11,7 millions au premier semestre 2022.

Forte demande de logements

Se retrouvant dans l'incapacité de prévoir l'évolution des volumes dans ses deux divisions au second semestre, la direction a renoncé à formuler des prévisions pour l'ensemble de 2023. Elle s'attend par contre à enregistrer un flux de trésorerie "nettement" positif, permettant de réduire l'endettement de l'entreprise.

Le groupe se dit également confiant quant à ses perspectives à moyen terme, en raison de la demande accrue de solutions énergétiques dans la construction. Mi-juillet, Arbonia avait indiqué tabler sur une croissance organique moyenne aux alentours de 5% et une marge Ebitda supérieure à 12,5% pour la division chauffage, ventilation et climatiseurs (HLK) et à 15% pour la division Portes.

La société basée à Arbon avait aussi récemment annoncé d'importantes mesures d'économies, entraînant la suppression de 600 emplois équivalent plein temps. Aucun poste ne sera touché en Suisse, mais des coûts uniques de 15 millions seront inscrits au deuxième semestre. Ces mesures permettront d'économiser 10 à 12 millions de francs suisses par an, en incluant la délocalisation du site belge de Dilsen à Stríbro en République tchèque.

