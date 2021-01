Arbonia vend sa division fenêtres et ouvre la porte à des acquisitions

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Arbonia va céder son activité de fenêtres, qui représente un quart des recettes, au groupe danois Dovista. La société thurgovienne table sur un produit net de 350 millions de francs suisses, avec un impact positif sur la trésorerie et un gain comptable de quelque 100 millions.

Le montant tiré de l'opération sera employé afin de renforcer les divisions restantes, que ce soit par le biais d'acquisitions ou par des mesures favorisant la croissance organique, indique mardi Arbonia. Une rétrocession de capital aux actionnaires est également envisagée.

Pour 2021 et 2022, Arbonia prévoit de débourser 100 millions de francs suisses pour la divisions Portes, afin d'"augmenter la capacité de production sans augmenter le nombre d'employés", selon le patron du groupe, faisant allusion à des synergies avec la division sanitaire.

"Nous jouissons d'un excellent positionnement et sommes surcapitalisés", a expliqué le directeur général, qui table sur un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 120 millions de francs suisses en 2021, hors cession. Une prévision mise à jour sera fournie au mois de mars. Une fois l'opération réalisée, la trésorerie nette du groupe thurgovien dépassera cependant les 200 millions de francs suisses.

L'unité dévolue au chauffage, à la climatisation et à la ventilation développe de plus en plus une activité de services. Des investissements et des acquisitions sont également prévus pour porter cette évolution.

La transaction, qui doit encore recevoir l'aval des autorités compétentes, devrait être finalisée au deuxième trimestre de cette année. Les 2500 employés devraient être repris aux mêmes conditions.

Arbonia a cédé cette activité à un moment favorable. Les premiers contacts en vue d'une cession remontent au printemps 2020, la réalisation a donc pris un peu plus de temps que prévu, a expliqué le directeur général Alexander von Witzleben lors d'une conférence téléphonique.

Cinq ans d'investissements

L'activité fenêtres d'Arbonia comprend les marques Dobroplast, Egokiefer, Slovaktual et Wertbau. Cette division a fait l'objet d'une restructuration à partir de 2015, année où elle accusait encore un résultat brut d'exploitation (Ebitda) négatif, précise le groupe basé à Arbon, qui a injecté 100 millions sur cinq ans pour augmenter les capacités de production.

L'unité jouit désormais d'un positionnement "solide" sur les marchés domestiques suisse, slovaque et polonais. Elle devrait dégager un Ebitda légèrement supérieur à 40 millions de francs suisses en 2020.

En intégrant les marques d'Arbonia, Dovista va devenir un acteur européen important dans le domaine des fenêtres, affirme le communiqué.

La Banque cantonale de Zurich avoue sa surprise face à la vente de la division, malgré un prix qualifié de correct. L'analyste Martin Hüsler anticipe une hausse de la marge de 100 points de base pour cette activité, une amélioration acquise après une longue restructuration et dont ne va pas profiter Arbonia.

La trésorerie du groupe devrait dépasser 200 millions de francs suisses à fin 2021, favorisant le développement des autres divisions. Les marchés devraient apprécier ce renforcement du bilan et le cadeau annoncé aux actionnaires.

Chez Vontobel, on se félicite de la cession d'une activité qui était plutôt dilutive de marge, à un prix qui dépasse les facteurs de valorisation du groupe. Une fois l'opération terminée, Arbonia disposera d'un profil plus clair, partant du principe que la division Fenêtres présentait un potentiel de synergies faible avec ses trois autres homologues.

A 12h00, le titre Arbonia prenait 3,7% à 14,72 francs suisses, dans un SPI en hausse de 0,23%.

