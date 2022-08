Arbonia voit sa rentabilité mise sous pression au premier semestre

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Arbonia a vu son chiffre d'affaires progresser au premier semestre, mais la rentabilité a pâti de la hausse des coûts de production et des problèmes d'approvisionnement. Le groupe thurgovien inscrit un bénéfice net inférieur aux prévisions mais s'attend à un meilleur second semestre.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires d'Arbonia a progressé de 7,2% à 630,9 millions de francs suisses. Corrigée de l'effet de change et des acquisitions, la croissance a même atteint 9,8%, écrit l'entreprise mardi dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation Ebitda s'est en revanche tassé de 22% à 52,4 millions, en raison de la hausse des prix des matériaux, qui représentent désormais 51,4% de la valeur des produits, contre 45% un an plus tôt. La force du franc et les problèmes d'approvisionnement ont également pesé. La marge Ebitda s'est contractée à 8,3%, contre 11,5% un an plus tôt. L'Ebit a pour sa part fondu de 48,6% à 17,8 millions.

Au final, Arbonia boucle le semestre sur un bénéfice de 11,7 millions, en baisse de presque 50% sur un an.

Le chiffre d'affaires est conforme aux prévisions des analystes interrogés par AWP en aval de la publication, mais l'Ebit, l'Ebitda et le résultat net sont plus faibles qu'attendu.

Au chapitre des perspectives, Arbonia s'attend à un meilleur second semestre, car l'entreprise a pu reconstituer un important stock de produits finis dans la première moitié de l'année tandis que les commerçants spécialisés ont réduit leurs stocks. Enfin, les hausses de prix décidées pour compenser l'augmentation des coûts déploieront tous leurs effets dans la seconde moitié de l'année, écrit l'entreprise.

Par ailleurs, les pompes à chaleur restent très demandées et les programmes d'encouragements du gouvernement allemand laissent entrevoir l'installation de 500'000 pompes par an, contre 154'000 en 2021.

Arbonia confirme son objectif de croissance organique de plus de 5% pour 2022. L'entreprise abaisse cependant sa prévision de marge Ebit à une fourchette de 10-11%, contre 10,8-11,2% sur la base d'un Ebitda de 145-150 millions, tel que communiqué en mars dernier.

rq/ol