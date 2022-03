Hausse du bénéfice pour Arbonia en 2021

Zurich (awp) - L'équipementier de la construction Arbonia a vu le bénéfice de ses activités poursuivies croître de 46,2% hors effets exceptionnels à 41,1 millions de francs suisses. Une hausse du dividende sera proposée, a indiqué le groupe thurgovien mardi dans un communiqué.

Dopé par le produit de la vente de la division Fenêtres, le bénéfice y compris les opérations non poursuivies a bondi à 138,7 millions, contre 44,9 millions un an plus tôt.

Ajusté des exceptionnels, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 17,4% à 134,3 millions.

En 2021, des effets non récurrents de 13,4 millions ont été comptabilisés, essentiellement liés au transfert prévu et à la fermeture du site de production de radiateurs de Tubbergen, aux Pays-Bas.

Les ventes ont progressé de 14,2% ou de 11,6% ajustées des effets de change et d'acquisitions à 1,19 milliard de francs suisses.

Après la vente de la division Fenêtres et l'intégration de la division dédiée aux équipements sanitaires dans celle des portes, Arbonia se concentre désormais sur deux segments. Le premier, Chauffage, ventilation et climatisation, a vu ses ventes croître de près d'un cinquième à 630,5 millions. La division Portes a quant à elle enregistré une hausse de 8,3% des recettes à 551,8 millions.

Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende 0,30 franc en hausse de 20%.

Pour l'année en cours, Arbonia table sur une progression de plus de 5% de ses ventes à taux de change constants et ajustée des effets d'acquisitions. L'Ebitda hors exceptionnels est attendu entre 145 et 150 millions de francs suisses. Fort de ses liquidités après la vente de la division Fenêtres, le groupe veut investir à hauteur de 10% de ses revenus en 2022.

ol/buc