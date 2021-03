Rentabilité en forte hausse pour Arbonia en 2020

Zurich (awp) - Arbonia a maintenu le cap en matière de rentabilité l'an dernier, malgré des ventes en repli. L'équipementier thurgovien de la construction a vu son bénéfice net s'envoler en l'espace d'un an de 71,4% à 44,9 millions de francs suisses, en raison de la cession de sa division fabricant des fenêtres.

Le résultat d'exploitation Ebitda a lui progresser de 25,9% à 157,8 millions de francs suisses, la marge correspondante ressortant elle à 11,3%, contre 8,9% en 2019, indique mardi l'entreprise établie à Arbon. Le bénéfice opérationnel Ebit a lui bondi de 84,6% à 73,3 millions.

Côté revenus, le chiffre d'affaires a fléchi de 1,4% à 1,396 milliard de francs suisses. Exprimées en devises locales les ventes ont en revanche progressé de 2,1%.

A la faveur de la bonne performance affichée l'an dernier, le conseil d'administration proposera lors de la prochain assemblée générale, le versement d'un dividende de 25 centimes par action, auquel s'ajouteront 22 centimes au titre de l'exercice 2019, Arbonia ayant décidé l'an dernier de reporter ce paiement.

La performance a dépassé en tous points les attentes des analystes sondés par AWP.

En parallèle à la présentation de ses résultats, Arbonia annonce se réorganiser à compter du 1er juillet prochain. La division Sanitaire sera intégrée dans celle des portes, le groupe souhaitant se concentrer sur les équipements en verre et en bois. L'entreprise de Suisse orientale disposera de deux divisions.

Evoquant l'exercice en cours, Arbonia anticipe une croissance entre 4 et 5% de ses ventes en devises locales et hors acquisitions. La marge Ebitda devrait elle dépasser les 11%, pour autant qu'il n'ait plus de restrictions importantes liées à la pandémie de coronavirus.

Sur la base de cette croissance, une politique de dividende continue avec une augmentation annuelle d'environ 10% est visée.

vj/fr