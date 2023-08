Arbor Metals Corp. a annoncé la création d'un service spécialisé dans la promotion d'alliances stratégiques avec l'industrie en pleine expansion des véhicules électriques (VE) au Canada. Cette initiative répond à l'importance croissante du secteur des VE, mise en évidence par de récents investissements très médiatisés tels que l'engagement conjoint du gouvernement fédéral du Canada et du gouvernement du Québec à financer la nouvelle usine de VE de Ford Motor Company à Bécancour, au Québec.

Comme l'a rapporté CBC News le 17 août 2023, l'investissement du gouvernement souligne l'engagement du Canada à faire progresser la révolution de la mobilité électrique. La collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux, avec un investissement combiné de 644 millions de dollars, illustre l'engagement à renforcer le rôle du Canada dans l'industrie des véhicules électriques. La nouvelle usine Ford de Bécancour, au Québec, produira des matériaux de batterie essentiels pour les véhicules électriques, réaffirmant ainsi l'émergence du Canada en tant que leader mondial dans le domaine du transport durable.

Arbor reconnaît le rôle essentiel que jouent les alliances stratégiques dans la croissance et la durabilité de l'industrie des véhicules électriques. Le nouveau département de la société s'efforcera de forger des partenariats, des collaborations et des coentreprises avec les principaux acteurs de la chaîne de valeur des VE, notamment les constructeurs automobiles, les fabricants de batteries et les innovateurs en matière de technologie. Arbor cherchera activement des occasions de mettre à profit ses connaissances, ses ressources et ses capacités pour renforcer la position du Canada en tant que centre mondial de la mobilité électrique.

L'engagement de la société en faveur d'une exploration durable et d'un développement responsable des ressources s'aligne sur les objectifs communs de gestion de l'environnement et de progrès technologique au sein de l'industrie des véhicules électriques.