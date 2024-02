Arbor Realty Trust, Inc. est une société de placement immobilier. La société investit dans un portefeuille d'actifs financiers structurés sur les marchés de l'immobilier multifamilial, de la location unifamiliale (SFR) et de l'immobilier commercial, composé principalement de prêts relais et de prêts mezzanine, y compris des participations juniors dans des hypothèques de premier rang, ainsi que des actions privilégiées et directes. La société opère à travers deux segments : Structured Business et Agency Business. Elle investit également dans des coentreprises liées à l'immobilier et dans des billets liés à l'immobilier et certains titres liés aux hypothèques. Elle se concentre sur divers types d'investissement, notamment le financement de pont, les investissements en actions privilégiées, le financement mezzanine, le financement de participation junior, le financement de portefeuille locatif unifamilial, les transactions structurées, les prêts d'agence des entreprises parrainées par le gouvernement (GSE) et de Housing and Urban Development (HUD) et les marques privées. Elle assure également la souscription, l'origination et le service de prêts permanents à long terme à taux fixe sur des propriétés SFR.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé