Arbor Realty Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier. Les segments de la société comprennent les activités structurées et les activités d'agence. Par le biais de ses activités structurées, elle investit dans un portefeuille diversifié d'actifs de financement structuré sur les marchés de l'immobilier multifamilial, locatif unifamilial (SFR) et commercial, consistant principalement en des prêts-relais, en plus des prêts mezzanine, des participations de second rang dans des hypothèques de premier rang et des actions privilégiées et directes. Elle investit également dans des coentreprises liées à l'immobilier et peut acquérir directement des biens immobiliers et investir dans des obligations liées à l'immobilier et dans certains titres liés à des hypothèques. Par le biais de son activité d'agence, la société crée, vend et gère une gamme de produits de financement multifamilial par l'intermédiaire de Fannie Mae et Freddie Mac, Ginnie Mae, Federal Housing Authority (FHA), et Housing and Urban Development (HUD). Elle crée, vend et gère une gamme de produits de financement multifamilial.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé