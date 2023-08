ARBOR Technology Corp. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

ARBOR Technology Corp. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 437,51 millions TWD, contre 423,31 millions TWD un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 51,98 millions TWD, contre 20,94 millions TWD un an plus tôt. Le résultat de base par action des activités poursuivies s'élève à 0,55 TWD, contre 0,24 TWD un an plus tôt. Le résultat dilué par action des activités poursuivies s'élève à 0,55 TWD, contre 0,23 TWD un an plus tôt. Le résultat de base par action est de 0,55 TWD, contre 0,24 TWD un an plus tôt. Le résultat dilué par action s'élève à 0,55 TWD, contre 0,23 TWD un an plus tôt.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 821,84 millions TWD, contre 751,25 millions TWD un an plus tôt. Le résultat net s'élève à 87,48 millions TWD, contre 34,82 millions TWD un an plus tôt. Le résultat de base par action des activités poursuivies s'élève à 0,93 TWD, contre 0,42 TWD un an plus tôt. Le résultat dilué par action des activités poursuivies s'élève à 0,93 TWD, contre 0,41 TWD un an plus tôt. Le résultat de base par action est de 0,93 TWD, contre 0,42 TWD l'année précédente. Le résultat dilué par action s'élève à 0,93 TWD, contre 0,41 TWD un an plus tôt.