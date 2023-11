ArborGen Holdings Limited est un fournisseur mondial de semis commerciaux basé en Nouvelle-Zélande et un fournisseur de génétique avancée pour l'industrie forestière. Ses activités se concentrent sur les marchés en croissance du sud des États-Unis et du Brésil, ainsi que sur les marchés du carbone nouveaux et émergents. La société exerce ses activités dans le secteur de la génétique forestière. Elle est également activement engagée auprès de divers registres et sociétés de carbone, participant à l'élaboration de protocoles pour les plantations forestières. Ses produits améliorent considérablement la productivité d'un hectare de terrain forestier et transforment l'industrie forestière. Au Brésil, l'entreprise propose au marché des produits génétiques avancés à base de pin et d'eucalyptus. Elle possède environ 14 pépinières de semis, 10 vergers producteurs de semences et une capacité de production globale de 450 millions de semis par an. Elle fournit des services à plus de 2 000 clients chaque année. Ses filiales comprennent notamment Rubicon Forests Holdings Limited et Rubicon Industries USA LLC.

Secteur Sylviculture